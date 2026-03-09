Capa Jornal Amazônia
Previsão do tempo em Belém hoje (09/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (09/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

Lívia Ximenes
fonte

A previsão aponta alta intabilidade e muita chuva ()

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta segunda-feira (09/03/2026), indica um dia de céu predominantemente encoberto e tempo severamente instável, com aberturas de sol limitadas e pancadas de chuva que podem ocorrer de forma intermitente desde cedo. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 09/03?

A tendência é de intensificação da instabilidade. Em Belém, há previsão de pancadas de chuva. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

  • 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
  • 🌞 Temperatura máxima: entre 28°C e 29°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

  • 🌤️ Manhã: muitas nuvens com possibilidade de chuva leve ou chuviscos já nas primeiras horas
  • 🌦️ Tarde: janela crítica de 13h a 16h, período de alerta para chuvas moderadas a fortes e trovoadas, com risco de acumulados significativos
  • 🌙 Noite: manutenção do tempo úmido e nublado, com chuvas isoladas e persistentes

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

  • 💧 Umidade máxima: 100%
  • 💧 Umidade mínima: 78%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é continuidade do cenário de "céu fechado" na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano. A previsão indica que as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 29°C, com solo já saturado aumentando o risco de alagamentos.

Palavras-chave

previsão do tempo

Clima

que horas vai chover em belém

vai chover em belém?
Belém
.
