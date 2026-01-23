Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: quem está no Vip e quem ficou na Xepa com a liderança de Babu Santana

Ao comemorar a conquista, Babu Santana declarou: "Duas edições pra isso!"

Estadão Conteúdo
fonte

Babu Santana venceu a 2ª prova do líder do BBB 26, realizada nessa quinta-feira, 22 (Reprodução/ TV Globo)

Babu Santana venceu a 2ª prova do líder do BBB 26, realizada nessa quinta-feira, 22, e definiu a nova divisão da casa entre Vip e Xepa. Como privilégio da liderança, o ator recebeu sete pulseiras, que garantem aos escolhidos uma semana de acesso às regalias do Vip.

Além disso, o participante está imune para o segundo Paredão da temporada, que será formado no próximo domingo, 25.

Quem ficou no Vip

- Babu Santana - Solange Couto - Juliano Floss - Alberto Cowboy - Marcelo - Milena - Breno - Edilson

Quem ficou na Xepa

- Ana Paula Renault - Brígido - Chaiany - Gabriela - Jonas Sulzbach - Jordana - Leandro - Marciele - Matheus - Maxiane - Paulo Augusto - Samira - Sarah Andrade - Sol Vega

A disputa pela liderança começou ainda durante a tarde dessa quinta-feira e foi definida em duelos. Na primeira rodada, Juliano Floss venceu Sarah Andrade. Em seguida, Babu Santana superou Marcelo. No confronto final, o ator saiu vencedor.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado ao vivo. Ao comemorar a conquista, Babu Santana declarou: "Duas edições pra isso!"

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/BBB 26

VIP

XEPA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

PROGRAMAÇÃO

Mostra de Cinema Japonês chega a Belém com sessões gratuitas no Cine Líbero Luxardo

Evento reúne seis filmes contemporâneos do Japão em uma semana de programação gratuita

22.01.26 11h52

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CINEMA

Diretor de ‘Sirât’, filme concorrente ao Oscar, alfineta brasileiros: ‘Ultranacionalistas’

O longa do espanhol Oliver Laxe concorreu com “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, no Globo de Ouro e perdeu. As produções disputam, novamente, na maior premiação mundial de cinema

23.01.26 9h19

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

CULTURA

Mostra 'Uma Belém no Olhar de Alguém' reúne fotos confeccionadas por mulheres amazônidas

Exposição pode ser conferida até 8 de abril no Centro Cultural Banco da Amazônia, no centro da capital paraense

23.01.26 8h00

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quinta-feira (22)

Agora, a Casa possui um novo Líder e alianças começam a ser firmadas

23.01.26 8h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda