BBB 26: quem está no Vip e quem ficou na Xepa com a liderança de Babu Santana
Ao comemorar a conquista, Babu Santana declarou: "Duas edições pra isso!"
Babu Santana venceu a 2ª prova do líder do BBB 26, realizada nessa quinta-feira, 22, e definiu a nova divisão da casa entre Vip e Xepa. Como privilégio da liderança, o ator recebeu sete pulseiras, que garantem aos escolhidos uma semana de acesso às regalias do Vip.
Além disso, o participante está imune para o segundo Paredão da temporada, que será formado no próximo domingo, 25.
Quem ficou no Vip
- Babu Santana - Solange Couto - Juliano Floss - Alberto Cowboy - Marcelo - Milena - Breno - Edilson
Quem ficou na Xepa
- Ana Paula Renault - Brígido - Chaiany - Gabriela - Jonas Sulzbach - Jordana - Leandro - Marciele - Matheus - Maxiane - Paulo Augusto - Samira - Sarah Andrade - Sol Vega
A disputa pela liderança começou ainda durante a tarde dessa quinta-feira e foi definida em duelos. Na primeira rodada, Juliano Floss venceu Sarah Andrade. Em seguida, Babu Santana superou Marcelo. No confronto final, o ator saiu vencedor.
O apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado ao vivo. Ao comemorar a conquista, Babu Santana declarou: "Duas edições pra isso!"
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA