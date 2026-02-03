BBB 26: Brígido é eliminado com 77,88% dos votos
Ana Paula e Boneco permanecem na Casa
Brígido foi eliminado do Big Brother Brasil 26, nessa terça-feira (3), com 77,88% dos votos. Ele estava no Paredão com Ana Paula e Boneco, que receberam 10,08% e 12,04%, respectivamente. O participante é o terceiro a sair por meio de votação popular.
Brígido era parte do grupo Pipoca. Natural de Manaus, no Amazonas, o empreendedor de 34 anos entrou no programa por meio da Casa de Vidro Norte, com 53,62% dos votos do público. Com a saída do brother, a casa permanece com 19 participantes.
