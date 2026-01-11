Casa de Vidro BBB 26: Marciele e Brígido vencem seleção do Norte e entram no reality

Os candidatos da região Norte, Marciele e Brígido, foram os vencedores da votação da Casa de Vidro para o Big Brother Brasil 26. A dupla foi escolhida pelo público neste domingo (11) e agora integra o grupo Pipoca do reality.

A dançarina Marciele conquistou 54,55% dos votos do público. Já o empreendedor Brígido obteve 53,62% da preferência popular, garantindo sua vaga no programa.

Anúncio oficial da vitória

A decisão foi oficializada por Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26. O anúncio ocorreu neste domingo (11), durante a exibição do programa Seleção BBB, confirmando a entrada dos dois participantes na edição.