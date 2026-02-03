BBB 26: equipe de Edilson publica carta aberta após ex-jogador chamar Leandro de 'analfabeto'

A equipe de Edilson Capetinha, participante do BBB 26, publicou uma carta aberta sobre as atitudes do brother no reality nesta terça-feira, 3. O ex-jogador foi criticado após chamar Leandro de "analfabeto" de forma depreciativa durante o Sincerão da segunda, 2.

A carta foi publicada pela manhã, enquanto Edilson ainda cogitava sobre desistir do reality. Ele voltou atrás e resolveu continuar no programa. A decisão veio depois de acordar ao som de músicas de axé e receber o abadá de uma ação promocional do programa.

"Os bolões e apostas eram de no máximo uma semana para que a gente tivesse que vir aqui com uma carta aberta ao público. Quebramos os bolões e chegamos aqui com três semanas", brincou a equipe de Edilson no texto publicado no Instagram.

O texto afirmou que o brother "deixou explícito" que, ao se referir a Leandro como "analfabeto", falava "do jogo, da dinâmica, da falta de habilidade estratégica que o próprio Leandro já declarou diversas vezes ter". "Ainda assim, entendemos que a palavra, isolada do contexto, ganhou outra proporção."

"Edilson jamais traria uma pauta com a intenção de desvalorizar alguém pelo nível de instrução, formação ou intelecto. Isso simplesmente não faz sentido, especialmente porque todos dentro da casa conhecem a formação, a trajetória e a vivência do próprio Leandro", prosseguiu a nota. "O que existe ali é um embate de jogo."

A equipe ainda citou a atual rivalidade de Edilson e Leandro: "O que poderia ter sido uma amizade, inclusive por serem do mesmo lugar, não aconteceu. E isso, desde o início, nós, como ADMs, optamos por não interferir, não antecipar julgamentos e não inflar situações, porque o jogo está apenas começando e ainda existem oportunidades de diálogo, ajustes e reconciliações, como já aconteceu em outros embates, inclusive no caso do Edilson com a Sol".

Enquanto ainda cogitava desistir do programa, o ex-jogador chegou a pedir desculpas a Leandro. "Vou para casa esfriar a cabeça. Se eu te fiz algum mal, me desculpe, não poderia sair daqui sem falar isso", disse Edilson a Leandro. Surpreso, o brother aceitou as desculpas e abraçou o ex-atleta.

Dificuldades financeiras

A carta também citou ataques que o ex-jogador sofre por enfrentar dificuldades financeiras. Ao falar sobre a desistência, Edilson citou sua relação com dinheiro. "Dinheiro é maravilhoso, eu tenho vários problemas na minha vida, mas não é tudo. Eu já tive provas concretas de que não é o dinheiro que te deixa mais feliz", afirmou, lembrando que já teve ganhos financeiros superiores ao valor oferecido pelo reality.

A equipe do ex-jogador disse que Edilson "nunca bebeu uma gota de álcool". Boatos sobre alcoolismo já foram relacionados à perda de dinheiro pelo ex-atleta. "O que ele perdeu veio de ações trabalhistas, má administração, maus investimentos e de uma vida inteira focada em trabalhar, sem tempo ou suporte para gerir outros negócios. Isso não faz dele um coitado. Faz dele um homem em reconstrução", disse a nota.

O comunicado ainda citou uma dívida de R$ 2 milhões de pensão que Edilson deve a um dos filhos. "É triste dever pensão? Sim. Mas também é sufocante viver com uma sentença de 10 salários mínimos mensais para um único filho - um valor estipulado em tempos de vacas gordas, mas que se tornou humanamente impossível de pagar integralmente após a perda total de patrimônio e emprego em 2018", afirmou a equipe.

A nota ainda citou a prisão do brother e disse que Edilson "segue sendo tratado como criminoso pelo tribunal da internet por conta de valores do passado". "Acreditamos, sim, que Edilson pode e deve rever certas expressões, porque o mundo mudou e algumas palavras já não cabem mais, mesmo quando usadas de forma corriqueira. Mas acreditamos muito mais no caráter, na honestidade, na bondade e na capacidade diária de evolução que ele demonstra."

A equipe também explicou a decisão de limitar os comentários no perfil do ex-jogador: "Não estamos preparados, e nem obrigados, a lidar com o volume de injúrias raciais, morais e desumanas que nosso jogador, amigo e parceiro tem recebido". "Independentemente do BBB, ele tem uma história real, uma vida inteira construída com coragem e uma carreira linda aqui fora (e nem é meme)", finalizou a nota.

Confira a íntegra da carta aqui

O que aconteceu?

Durante o Sincerão desta segunda-feira, Edilson se irritou com críticas de Leandro e questionou: "Um cara desse, analfabeto, vai ganhar BBB?". Após a dinâmica, Leandro lamentou a palavra usada pelo ex-jogador. Edilson, então, se justificou: "Analfabeto no jogo, no jogo você é".

Durante a Prova Bate e Volta do domingo, 1º, o Pipoca teve dificuldades na hora de ler algumas informações da dinâmica em voz alta. Nas redes sociais, as falas do ex-jogador de futebol foram bastante criticadas.

Ainda na segunda, Edilson havia sido apontado pela plateia do Sincerão como um jogador que ainda estava na "arquibancada", expressão usada para definir quem observa mais do que se envolve no jogo. Como consequência, recebeu uma vuvuzela como alerta.