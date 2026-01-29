Capa Jornal Amazônia
Virginia Fonseca confirma saída do SBT e encerra ciclo à frente do Sabadou

Estadão Conteúdo

O SBT confirmou nesta quarta-feira, 28, o fim da parceria com Virginia Fonseca. A influenciadora decidiu não renovar o contrato com a emissora após quase dois anos à frente do Sabadou com Virginia. Segundo o canal, a decisão foi comunicada ainda no ano passado e partiu da própria apresentadora, que alegou a necessidade de ampliar sua dedicação a outras frentes de trabalho.

Em nota oficial, o SBT fez questão de ressaltar o vínculo e o saldo positivo da parceria. "Foi um período extremamente feliz e produtivo tanto para Virgínia quanto para o SBT", afirmou a emissora, destacando ainda a importância do projeto dentro da grade de entretenimento do canal.

Novos negócios

Lançado em abril de 2024, o programa representou a estreia de Virginia como apresentadora em televisão aberta. A atração mesclava entrevistas, música e quadros de entretenimento, com participações fixas de Lucas Guedez, melhor amigo da apresentadora, e de sua mãe, Margareth Serrão.

Fora da TV, Virginia vive um momento de forte expansão profissional. Além de comandar marcas já consolidadas, como WePink, a influenciadora investe em novas frentes empresariais, incluindo uma rede de academias, uma linha de roupas fitness e a Casa VF, espaço de eventos recém-inaugurado em Goiânia. O relacionamento à distância com o jogador Vini Jr., do Real Madrid, também impacta sua agenda, marcada por viagens internacionais frequentes.

Em paralelo, Virginia segue cumprindo compromissos no carnaval. Atual rainha de bateria da Grande Rio, ela tem marcado presença constante nos ensaios da escola, que se prepara para o desfile na Marquês de Sapucaí.

Apesar do fim da parceria, o Sabadou com Virginia ainda permanecerá no ar por mais algumas semanas. Ao todo, seis programas inéditos serão exibidos, incluindo um especial de despedida, que será gravado no dia 24 de fevereiro, encerrando oficialmente o projeto conforme o planejamento estabelecido.

