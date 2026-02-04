Capa Jornal Amazônia
Homens têm progesterona? Entenda o erro em fala de Jonas no BBB 26

Comentário gerou repercussão e reacendeu um mito sobre os hormônios no corpo dos homens.

Gabrielle Borges

Uma discussão entre Jonas e Juliano Floss no Big Brother Brasil 2026 despertou dúvidas sobre hormônios masculinos e femininos. Durante a briga, Jonas afirmou que Juliano não teria testosterona, mas sim progesterona, comentário que gerou repercussão e reacendeu um mito sobre os hormônios no corpo dos homens.

Durante o conflito, Juliano Floss criticou Jonas, dizendo: “Você não sabe falar, é tanta testosterona. Treina tanto, mas não malhou o cérebro”.

Em resposta, Jonas rebateu: “Coisa que você não tem. Você nunca vai ter testosterona. Você tem o quê? Progesterona”, insinuando que o colega teria hormônios considerados femininos e, por isso, seria “menos homem”. A troca provocou debate entre o público e reacendeu mitos sobre a presença de progesterona nos homens.

Afinal, homens possuem progesterona?

Apesar de ser tradicionalmente associada ao corpo feminino, a progesterona não é exclusiva das mulheres. Os homens também produzem esse hormônio, que tem funções importantes no organismo, sendo a glândula adrenal a principal responsável por sua produção.

Nos homens, a progesterona é principalmente produzida pelas glândulas adrenais, localizadas acima dos rins, e em menor escala pelos testículos.

Ela desempenha funções importantes, como:

  • Precursor de outros hormônios: A progesterona é essencial para a produção de testosterona e cortisol.
  • Saúde óssea: Ajuda a manter a densidade óssea, prevenindo osteoporose.
  • Equilíbrio do sistema nervoso: Atua na regulação do sono, do humor e na redução de ansiedade.
  • Funções cardiovasculares: Contribui para a saúde do coração e da circulação sanguínea.

Portanto, de acordo com endocrinologistas, a ideia de que progesterona é “apenas feminina” é um mito. Nos homens, ela é parte de um complexo sistema hormonal que garante o equilíbrio do corpo e a produção de hormônios essenciais como a testosterona.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

