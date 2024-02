PF diz que influenciador fitness usou dados de crianças para comprar hormônio de crescimento

Um material coletado pela Polícia Federal aponta que o influenciador fitness Renato Cariani fazia parte de um esquema que usava dados de crianças para comprar hormônios de crescimento mais baratos. A informação foi obtida por meio de um material coletado em conversas do influenciador com uma amiga, em julho de 2017.

Nas mensagens, Cariani pergunta se a colega consegue providenciar o nome de duas crianças e dos pais delas para ele fazer as compras. "Consigo, sim", responde a amiga. Os dados eram usados junto a farmacêuticas. "Já liguei lá. Fiz o cadastro e ela me enviou o número do voucher", escreveu a amiga do influenciador em uma das mensagens.

O material é o mesmo que deu origem à denúncia que tornou Renato Cariani réu por tráfico de drogas. Até o momento, não há nenhum inquérito em andamento no Ministério Público sobre a troca de mensagens.