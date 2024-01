Indiciado por tráfico de drogas, Renato Cariani, celebra prêmio de maior influenciador fitness

A Polícia Federal de São Paulo (PF/SP) concluiu o inquérito que investiga o envolvimento de Renato Cariani, com o tráfico de drogas. O atleta também é ativo nas redes sociais e foi recentemente premiado como maior influenciador fitness. Através dos seus canais de comunicação, o influencer comemorou o prêmio e comentou sobre o inquérito. “Não vamos parar, não vou parar, porque o nosso propósito é muito maior do que qualquer maldade ou interesse externo”, declarou”.

Segundo informações da CNN Brasil, o influenciador possui mais de sete milhões de seguidoresnas redes sociais, onde fala sobre o mundo fitness, dietas e fisiculturismo. Renato recebeu o prêmio iBest, que acontece anualmente na internet, como maior influencer fitness do Brasil. Com a repercussão, os casos de envolvimento com o tráfico voltaram a ser debatidos. Em um vídeo onde comemora a vitória, o atleta critica a mídia por trazer de volta o tema.

““Esse indiciamento já tinha acontecido há muito tempo e a imprensa resolveu noticiar novamente. Não sei porque, mas não vai tirar a alegria do meu prêmio”, afirma.

A PF indiciou o influencer por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, junto com outros dois amigos. Segundo a investigação, os envolvidos usavam empresas licenciadas para desviar produtos químicos que seriam usados no narcotráfico. As penas somadas ultrapassam vinte e seis anos.