Influencer do mundo fitness Renato Cariani se pronuncia após operação da PF; veja vídeo

Alvo de uma operação de Polícia Federal (PF) contra tráfico de drogas e o desvio de um produto químico usado na produção de crack, o influencer do mundo fitness Renato Cariani se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais. Ele publicou um vídeo no Instagram, no qual afirma ter sido "surpreendido" com o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua casa. Cariani conta que durante a ação foi informado que não só a empresa dele, mas várias outras, estão sendo investigadas por processos.

"E eu não sei, porque ele corre em segredo de justiça. Então, os meus advogados agora vão dar entrada, pedindo pra ver esse processo, e aí sim eu vou entender o que consta nesta investigação. Eu sofri busca e apreensão porque sou um dos sócios. Então, todos os sócios sofreram busca e apreensão", declarou o influenciador.

VEJA MAIS

"Essa empresa, quer dizer, uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo investigação, ela foi fundada em 1981, tem mais de 40 anos de história. Ela é uma empresa linda, onde a minha sócia, com 71 anos de idade, ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa. É uma empresa com sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais. Uma empresa que trabalha totalmente regulada. Então, pra mim, para minha sócia e para todas as pessoas, foi uma surpresa", continuou Cariani.

O influencer terminou agradecendo as mensagens de apoio. Ele afirmou que assim que tiver acesso ao processo, vai compartilhar com os seguidores mais informações sobre a investigação. Cariani tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram.

A operação Hinsberg da PF foi realizada em conjunto com Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO do MPSP) de São Paulo e a Receita Federal. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em São Paulo, um em Minas Gerais e um no Paraná, contra um grupo é suspeito de desviar toneladas de um produto químico para produzir entre 12 e 16 toneladas de crack.