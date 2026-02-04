O que aconteceu no BBB 26 de madrugada? Veja o resumo da noite desta terça-feira (3)

A madrugada desta quarta-feira (4) foi marcada por análises do jogo, comemorações, discussões e novos posicionamentos no BBB 26. Após a eliminação de Brigido, com 77,88% da média dos votos, os brothers repercutiram o discurso de Tadeu Schmidt, recalcularam estratégias e deixaram claro que o clima na casa segue tenso.

👉 A seguir, confira os principais acontecimentos da noite na casa mais vigiada do Brasil.

Eliminação de Brigido movimenta a madrugada

A terça-feira (3) marcou a saída de Brigido Neto, eliminado no terceiro Paredão da temporada após enfrentar Ana Paula Renault e Leandro Boneco. O coach recebeu 77,88% dos votos, enquanto Ana Paula teve 12,04% e Leandro, 10,08%.

Antes de anunciar o resultado, Tadeu Schmidt chamou atenção para o fato de os três emparedados já terem passado anteriormente pela berlinda. No discurso final, inspirado na série Bridgerton, o apresentador foi direto ao atribuir a eliminação à postura do participante dentro do jogo.

Após o programa ao vivo, o discurso virou assunto na casa. “Pelo discurso dava pra entender que podia ser qualquer um dos dois”, comentou Sarah Andrade, ao analisar a permanência de Ana Paula e Leandro.

Ana Paula e Leandro comemoram retorno e falam em “missão”

De volta ao jogo, Ana Paula Renault e Leandro Boneco comemoraram a permanência e reforçaram o alinhamento entre eles. No jardim, os dois observaram outros participantes reunidos e levantaram hipóteses sobre mudanças de estratégia.

“Olha ali, eles recalculando rota”, disse Ana Paula. “Os três”, respondeu Leandro.

A jornalista relembrou um pacto feito com os aliados. “Nós temos uma missão. A gente falou para o público que tinha nossa missão”, afirmou. “A gente tem que botar eles no Paredão”, completou Boneco.

“A missão que eu tenho com você, que eu tenho com o público, é tirar aqueles três da rota”, concluiu.

Milena impõe limite e rompe com Samira

A madrugada também foi marcada por uma conversa tensa entre Milena e Samira. Incomodada com o afastamento, Samira procurou a sister para pedir explicações. Milena afirmou que decidiu se afastar por divergências estratégicas no jogo.

O clima esquentou quando Samira criticou a forma como foi abordada. “Não é legal o jeito que você chegou em mim e vomitou aquilo”, disse. Milena rebateu afirmando que precisava estabelecer limites.

“Totalmente idiota e imaturo da sua parte”, disparou Samira.

Milena foi direta ao encerrar a conversa: disse que queria um “chega pra lá” para não ter mais acesso à colega e reforçou que, no jogo, tem o direito de confiar ou não confiar.

Babu perde a paciência e critica colegas

O clima pós-Paredão também rendeu desabafos de Babu Santana. Em conversa com Juliano Floss e Chaiany, o ator ironizou atitudes de alguns participantes e não poupou críticas.

Babu reclamou do jeito de Sarah Andrade, imitando suas risadas, e criticou a comida feita por Sol Vega. “Uma p*rra de um feijão duro”, disparou.

O ator também criticou Jordana, dizendo que a sister se acha superior e pouco contribui para o jogo.

Milena questiona atitude de Marciele

Após a eliminação, Milena voltou a se posicionar durante conversa com Leandro, Ana Paula, Solange Couto, Chaiany, Babu e Juliano. A recreadora infantil questionou a postura de Marciele, que abraçou Ana Paula após o retorno do Paredão.

“Ela não tem essa intimidade para te abraçar”, reclamou. Juliano relembrou que Marciele votou em Leandro na berlinda.

Milena insistiu no questionamento e afirmou não entender a aproximação, já que o grupo da sister estaria fechado desde o início do jogo.

Sem estalecas extras na Xepa

Outro assunto da madrugada foi a situação das estalecas. Sarah Andrade e Jonas afirmaram que não pretendem ceder estalecas para cobrir Ana Paula e Milena, que estão no negativo.

“Se as bonitas quiserem perder 500 ou 700 estalecas, problema é delas”, disse Sarah. Jonas concordou e afirmou que não pretende ajudar.

Jordana avaliou que, se a situação continuar, o estresse na Xepa tende a aumentar. Sarah encerrou dizendo que aguenta ficar sem comer, lembrando que também não recebeu ajuda durante o período do “Tá com Nada”.