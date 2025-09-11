Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Influencer volta a ser presa por divulgar ‘jogos de azar’ em Tucuruí

A influenciadora digital foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) por descumprimento de medida cautelar

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Divulgação)

Uma influenciadora digital de Tucuruí, no sudeste do Pará, foi presa por divulgar jogos de azar nas redes sociais. A decisão foi tomada com base em evidências apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que apontaram o descumprimento das medidas cautelares que haviam sido impostas à influencer. O pedido foi aceito pelo juízo competente e confirmado em audiência de custódia realizada na última terça-feira (9).

A influenciadora já havia sido alvo da ‘Operação Hemera’, deflagrada no município em 18 de junho de 2024. A ação combatia crimes ligados à divulgação de jogos de azar, estelionato, apropriação indébita e associação criminosa. Na ocasião, o Poder Judiciário aplicou medidas cautelares à influencer. Ela estava proibida de compartilhar qualquer tipo de conteúdo relacionado a plataformas de apostas ou games de azar em qualquer um de seus perfis na internet ou contas sob sua titularidade, domínio e uso.

No entanto, a influenciadora voltou a promover esse tipo de conteúdo, o que motivou a solicitação de prisão por parte do MPPA. O cumprimento do mandado de prisão foi realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, com apoio da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí e da Delegacia de Homicídios do município.

Durante a ação, foi constatado ainda que a investigada estava fora da cidade no momento do mandado, o que configurou o descumprimento de outra medida cautelar, a de não se ausentar da Comarca sem autorização prévia do juízo.

