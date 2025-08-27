Virginia Fonseca é flagrada com Duda Freire em momento íntimo e gera rumores de affair

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, voltou a movimentar as redes sociais após ser flagrada em um momento de intimidade com Duda Freire. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Virginia aparece recebendo um “cheirinho no cangote” da amiga, o que foi suficiente para alimentar rumores de um possível affair entre as duas.

Segundo Virginia, a cena aconteceu de forma espontânea: Duda teria elogiado o perfume que ela estava usando e, curiosa para sentir melhor a fragrância, se aproximou do pescoço da influenciadora. Apesar da explicação, a intimidade entre as duas alimentou especulações, especialmente após sites de fofoca sugerirem que duas amigas recém-solteiras estariam vivendo um caso.

Duda terminou recentemente seu relacionamento com João Victor, amigo de Zé Felipe — ex-marido de Virginia. Após as separações, as duas passaram a sair mais juntas, especialmente por morarem em Goiânia.

Apesar dos comentários, ambas negaram qualquer envolvimento amoroso e reforçaram que são apenas boas amigas. A amizade, porém, continua dando o que falar na web.

Virginia ganha "cheirinho no cangote" de Duda Freire e internautas suspeitam de romance. (Reprodução/Instagram)

Na última semana, Virginia curtiu uma noite de lazer com amigos, incluindo Duda Freire. Para o momento, a influenciadora apostou em um look com cropped que deixava a barriga definida à mostra. Nos stories, compartilhou o momento em que foi buscar a amiga em casa e cantou um trecho do funk de Anderson Neiff: “P****, vacilão, a tua ex é uma delícia”.