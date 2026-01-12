Urubu Malandro é um pássaro ou bandido? Conheça a possível história por trás da música de dona Onete
Em comemoração aos 410 anos de Belém, o historiador Márcio Neco contou sobre a lenda do "urubu malandro"
Com a presença de garças, urubus e encantos marajoaras, a famosa música "No Meio do Pitiú", da artista paraense dona Onete, dialoga com diversos cenários representativos e histórias de Belém. E por conter tantos aspectos regionais, o historiador Márcio Neco revelou que a canção pode fazer alusão a uma história de que o urubu citado é um meliante que foi ao Marajó para encontrar fartura, mas decidiu voltar para Belém.
“Curiosamente, décadas atrás, existiu no Ver-o-Peso um ‘meliante’ conhecido como ‘Urubu Malandro’, que morreu ao cair em uma emboscada antes de fugir pela galeria conhecida como Toca do Morcego”, contou o historiador Márcio Neco em entrevista especial ao O Liberal pelos 410 anos da capital paraense comemorado nesta segunda-feira (12).
Por esse motivo, fica a dúvida se o urubu da música de dona Onete retratou um pássaro qualquer ou o mesmo da lenda acima. “Será que Dona Onete homenageou a lenda do urubu que foi para o Ver-o-Peso, ou será uma homenagem a essa história factual de que, no Ver-o-Peso, existia um ‘meliante’ cheio de habilidades com o apelido de ‘Urubu Malandro’?”, questionou Márcio.
Confira a letra completa da música "No Meio do Pitiú":
A garça namoradeira
Namora o malandro urubu
Eles passam a tarde inteira
Causando o maior rebu
Na doca do Ver-o-Peso
No meio do Pitiú
No meio do Pitiú, no meio do Pitiú
No meio do Pitiú, no meio do Pitiú
Eu fui cantar carimbó
Lá no Ver-o-Peso
Urubu sobrevoando
Eu logo pude prever
Parece que vai chover
Parece que vai chover
Depois que a chuva passar
Vou cantar carimbó pra você
No meio do Pitiú, no meio do Pitiú
No meio do Pitiú, no meio do Pitiú
No meio do Pitiú, no meio do Pitiú
No meio do Pitiú, no meio do Pitiú
Urubu malandro
Foi passear lá no Marajó
Comeu de tudo
Mas vivia numa tristeza só
Urubu lhe perguntou
O que se passa, compadre?
Tô com saudade da minha branca
Do Ver-o-Peso, da sacanagem
Lá eu sou pop star
No meio da malandragem
Fico bem na foto
Na entrevista e na reportagem
No meio do Pitiú, no meio do Pitiú
No meio do Pitiú, no meio do Pitiú
No meio do Pitiú, no meio do Pitiú
No meio do Pitiú, no meio do Pitiú.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)
