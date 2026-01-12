Urubu Malandro é um pássaro ou bandido? Conheça a possível história por trás da música de dona Onete

Com a presença de garças, urubus e encantos marajoaras, a famosa música "No Meio do Pitiú", da artista paraense dona Onete, dialoga com diversos cenários representativos e histórias de Belém. E por conter tantos aspectos regionais, o historiador Márcio Neco revelou que a canção pode fazer alusão a uma história de que o urubu citado é um meliante que foi ao Marajó para encontrar fartura, mas decidiu voltar para Belém.

“Curiosamente, décadas atrás, existiu no Ver-o-Peso um ‘meliante’ conhecido como ‘Urubu Malandro’, que morreu ao cair em uma emboscada antes de fugir pela galeria conhecida como Toca do Morcego”, contou o historiador Márcio Neco em entrevista especial ao O Liberal pelos 410 anos da capital paraense comemorado nesta segunda-feira (12).

Por esse motivo, fica a dúvida se o urubu da música de dona Onete retratou um pássaro qualquer ou o mesmo da lenda acima. “Será que Dona Onete homenageou a lenda do urubu que foi para o Ver-o-Peso, ou será uma homenagem a essa história factual de que, no Ver-o-Peso, existia um ‘meliante’ cheio de habilidades com o apelido de ‘Urubu Malandro’?”, questionou Márcio.

VEJA MAIS

Confira a letra completa da música "No Meio do Pitiú":

A garça namoradeira

Namora o malandro urubu

Eles passam a tarde inteira

Causando o maior rebu

Na doca do Ver-o-Peso

No meio do Pitiú

No meio do Pitiú, no meio do Pitiú

No meio do Pitiú, no meio do Pitiú

Eu fui cantar carimbó

Lá no Ver-o-Peso

Urubu sobrevoando

Eu logo pude prever

Parece que vai chover

Parece que vai chover

Depois que a chuva passar

Vou cantar carimbó pra você

No meio do Pitiú, no meio do Pitiú

No meio do Pitiú, no meio do Pitiú

No meio do Pitiú, no meio do Pitiú

No meio do Pitiú, no meio do Pitiú

Urubu malandro

Foi passear lá no Marajó

Comeu de tudo

Mas vivia numa tristeza só

Urubu lhe perguntou

O que se passa, compadre?

Tô com saudade da minha branca

Do Ver-o-Peso, da sacanagem

Lá eu sou pop star

No meio da malandragem

Fico bem na foto

Na entrevista e na reportagem

No meio do Pitiú, no meio do Pitiú

No meio do Pitiú, no meio do Pitiú

No meio do Pitiú, no meio do Pitiú

No meio do Pitiú, no meio do Pitiú.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)