'Feitiço Caboclo', de Dona Onete, sai em vinil pela Três Selos Rocinante e valoriza sons da Amazônia

Lançado originalmente em 2012, o disco de estreia da cantora e compositora Dona Onete, o "Feitiço Caboclo", acaba de ser editado pela primeira vez em vinil no Brasil, por iniciativa do Clube de Assinatura Três Selos Rocinante, de São Paulo. A intenção dos responsáveis pelo projeto é celebrar um marco fundamental na música brasileira: o primeiro álbum da carreira de Dona Onete, artista que representa muito as sonoridades da Amazônia. O vinil corresponde á edição de janeiro do Clube.

Quando lançou "Feitiço Caboclo", Ionete Gama, então com 73 anos, iniciava uma vida artística, após ter atuado como professora e sindicalista. Dona Onete, hoje com 86 anos, permanece como um ícone na música e cultura amazônicas - ela acaba de ser homenageada no Festival Psica 2025, onde apresentou o show "Quatro Pontas", em que faz uma sintese da careira artística e mostra suas raízes religiosas afro-indígenas. A obra dessa artista, carinhosamente chamada de Rainha do Carimbó Chamegado, é reconhecida como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará.

“Cada música que eu canto é um texto. Eu não sei fazer um pedacinho, preciso contar uma história com princípio, meio e fim. Meu ritmo é diferente, é uma mistura, eu faço tudo”, declarou Dona Onete sobre o processo criativo dela. O público vai conferir no vinil 11 faixas do álbum histórico, entre elas clássicos como “Jamburana” e “Moreno Morenado”, prensadas em vinil verde mesclado de 140g.

No total, "Feitiço Caboclo" traz as músicas: "Feitiço Caboclo", "Carimbó Chamegado", "Jamburana", "Moreno Morenado", "Boi Guitarreiro", "Homenagem aos Orixás", "Rio de Lágrimas", "Lua Namoradeira", "Balanço Crioulo", "Poder da Sedução" e "Meu Louco Desejo".

"Feitiço Caboclo" mostra toda a força da arte da cantora e compositora Dona Onete (Foto: Divulgação)

Dona Onete chegou a se apresentar no Elebash City Hall, em Nova York, promovendo "Feitiço Caboclo". Caetano Veloso e David Byrne, fãs confessos de Dona Onete, fizeram questão de prestigiar a artista depois do show. “Foi maravilhoso receber o abraço deles e ver a empolgação das pessoas que assistiram ao show, o lugar estava lotado", disse a cantora na época.

O lançamento acompanha pôster exclusivo, textos e curiosidades assinados por Bento Araújo, além de foto e adesivos, em uma edição pensada para colecionadores e amantes da música brasileira. As assinaturas custam R$99,00 + frete, disponível exclusivamente no site tresselosrocinante.com.

Cabocla talentosa

Rafael Cortes, sócio da Três Selos Rocinante, explica que o clube Três Selos já havia lançado outros dois discos da cantora e compositora Dona Onete, em vinil. O "Banzeiro", em 2021, e o mais recente "Bagaceira", em 2024. "A artista conversa bastante com o nosso público, e, na expansão do Clube com a Rocinante, buscamos ampliar o olhar da curadoria, mas também continuar com a produção de artistas com quem já trabalhávamos".

Rafael destaca que "Dona Onete é uma cabocla paraense talentosa que precisou de quase uma vida para conseguir dar luz a sua obra legítima". "Sua persistência e vocação são inspiradoras. Que bom que ela não abriu mão de compartilhar sua obra de tamanha grandeza para a cultura nortista do nosso país. 'Feitiço Caboclo' é o desabrochar de uma grande artista que conquistou o país e o mundo com um regionalismo autêntico", salienta.

O lançamento será exclusivo para o Clube de Assinatura Três Selos Rocinante. Desse modo, todos os clientes que já são assinantes receberão automaticamente sua cópia. Algumas cópias avulsas serão disponibilizadas para venda, porém com o custo muito maior (R$ 190,00) do que o de quem realizar a assinatura do Clube.