Quem vai sair do BBB 26? Enquete parcial aponta quem será eliminado no paredão triplo desta semana

O clima dentro da casa mais vigiada do Brasil está a todo vapor devido aos participantes Ana Paula Renault, Breno Corã e Leandro Boneco estarem no 9º paredão do Big Brother Brasil 26. Faltando poucas horas para o início do programa na TV Globo, a enquete parcial promovida pelo portal UOL, que possui 806.265 votos, revela que o modelo Breno deverá ser o próximo eliminado do BBB.

De acordo com o resultado apontado pela enquete, o participante Breno está na frente para ser eliminado com 44,62% dos votos e logo em seguida está a jornalista Ana Paula Renault com 43,92%, que inclusive, é apontada como uma das favoritas para vencer o reality em 2026. Já em último lugar na votação ficou o produtor cultural e arte-educador Leandro Boneco, com 11,45%, que parece se livrar do paredão.

Vale lembrar que as enquetes realizadas por portais de notícia não possuem caráter decisivo na votação oficial e apenas retratam uma tendência de parte das pessoas que assistem ao programa de entretenimento. Por esse motivo, o resultado oficial da eliminação do paredão entre a sister e os brothers será divulgado nesta terça-feira (17) com base na votação que é realizada por meio do próprio site do Gshow, na aba do BBB 26.

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Como foi a formação do paredão?

O paredão desta semana começou a ser formado neste sábado (14) quando os brothers da casa tiveram que entrar em uma dinâmica chamada de "Pedra, Papel e Tesoura", em que Ana Paula e Leandro foram indicados ao paredão enquanto realizavam o jogo em grupos. Na tarde do dia seguinte, o líder Alberto Cowboy indicou Breno Corã ao paredão, mas a formação não terminou nos três participantes.

Na votação realizada pelas sisters e os brothers da casa, a atriz Solange Couto foi a mais votada e esteve na berlinda por poucas horas, porque na prova do Bate e Volta ela conseguiu se salvar da indicação. O modelo Jonas Sulzbach, que foi indicado na mesma dinâmica do "Pedra, Papel e Tesoura", também conseguiu se salvar do paredão após Jordana utilizar um poder que comprou na Máquina Premiada do BBB 26.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)