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Vera Fischer publica fotos de ensaio nu que fez em cachoeira aos 25 anos: 'Descobrindo a mim mesma'

A atriz, de 74 anos, foi muito elogiada pela beleza e sentimento de liberdade nas redes sociais

Victioria Rodrigues
fonte

A ex-modelo tinha apenas 25 anos na época do ensaio fotográfico. (Foto: Reprodução/ Instagram | @verafischeroficial)

A atriz Vera Fischer, de 74 anos, surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (5) ao republicar algumas fotos que realizou na década de 70 a convite do fotógrafo Bubby Costa para a capa da revista Status. Nas imagens, a ex-modelo, que na época tinha apenas 25 anos, aparece completamente sem roupa e sensualizando para a câmera em uma cachoeira, em cima de rochas e até de um telhado.

"1976 meus amores... Eu ainda estava descobrindo o mundo e também a mim mesma. Quando veio o convite, não pensei em pudor. Pensei em arte. Sempre entendi que o corpo também pode ser linguagem. Um gesto, uma curva, um olhar… Tudo pode contar uma história. Para mim, estar diante da câmera nunca foi sobre exposição, mas sobre expressão", escreveu a atriz Vera Fischer na legenda da publicação.

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Beleza além do tempo...

Na postagem de Vera Fischer, algo chamou mais atenção nas fotos do que a nudez da atriz. Alguns seguidores realçaram o fato de que a beleza da ex-modelo perpassou décadas e que ela continua ainda mais bonita atualmente. Já outros disseram que Vera é considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil e que sua sensação de liberdade nos registros foi um gesto valioso e admirável.

"Naquele momento eu compreendi algo muito simples: o meu corpo também fazia parte da minha ferramenta de atriz. Ele também podia emocionar, provocar, dialogar. E quando a arte chama, a gente apenas responde… Amo esses cliques!", complementou Vera Fischer.

Nos comentários da publicação nas mídias sociais, algumas pessoas elogiaram a coragem e a liberdade da atriz na década de 70. "Maravilhosa! Que ensaio lindo", disse o perfil de um de seus fã clubes. "Você é atemporal, absolutamente radiante nessas águas e a natureza te celebra fofa. Sempre plena, luminosa e de um charme ímpar. Cheiro de verde, de água, de musgos pra ti amada!", desejou outra seguidora.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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