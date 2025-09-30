Capa Jornal Amazônia
Ricky Martin movimenta web ao aparecer nu em post nas redes sociais; veja

Aos 53 anos, cantor exibiu tatuagens e corpo bronzeado em frente ao espelho

O Liberal
fonte

Ricky Martin (Instagram / ricky_martin)

O cantor Ricky Martin movimentou as redes sociais nesta terça-feira (30) ao compartilhar um clique nos Stories do Instagram em que aparece completamente nu diante do espelho. Aos 53 anos, o artista exibiu o corpo com diversas tatuagens e bronzeado.

A publicação rapidamente repercutiu na internet e gerou grande número de comentários de fãs e internautas. “Já vimos muito ele sem camiseta, queremos o nude completo”, escreveu uma seguidora. 

Outra internauta comentou: “Como esse homem consegue ser eternamente gostoso?!”.

image A foto compartilhou a foto em seus Stories do Instagram  (Instagram / ricky_martin)
.
