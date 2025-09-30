Ricky Martin movimenta web ao aparecer nu em post nas redes sociais; veja
Aos 53 anos, cantor exibiu tatuagens e corpo bronzeado em frente ao espelho
O cantor Ricky Martin movimentou as redes sociais nesta terça-feira (30) ao compartilhar um clique nos Stories do Instagram em que aparece completamente nu diante do espelho. Aos 53 anos, o artista exibiu o corpo com diversas tatuagens e bronzeado.
A publicação rapidamente repercutiu na internet e gerou grande número de comentários de fãs e internautas. “Já vimos muito ele sem camiseta, queremos o nude completo”, escreveu uma seguidora.
Outra internauta comentou: “Como esse homem consegue ser eternamente gostoso?!”.
