Ricky Martin é alvo de ordem de restrição por violência doméstica; cantor nega acusações

Uma juíza de Porto Rico emitiu uma ordem de restrição contra o cantor Ricky Martin, na última sexta-feira (1º), com base em uma lei sobre violência doméstica. Como a legislação local garante o anonimato de quem fez a denúncia, não se sabe quem solicitou a ordem. Em resposta à revista People, representantes do cantor afirmaram que as alegações “são completamente falsas e fabricadas". As informações são do Correio da Manhã.

“Estamos muito confiantes de que, quando os fatos verdadeiros forem divulgados, o nosso cliente será totalmente justificado", afirmaram os representantes de Ricky Martin.

De acordo com o jornal de Porto Rico 'El Vocero', o documento de restrição informa que o cantor e a vítima tiveram um relacionamento de sete meses, separaram-se há dois e Martin não aceitou a separação, tentando manter contato com a vítima constantemente.

Com a medida, o cantor está impedido de entrar em contato com essa pessoa que solicitou a ordem de restrição, seja por telefone ou presencialmente.