Marido de Ricky Martin comemora o aniversário do cantor com foto rara ao lado da filha

Marido de Ricky Martin, Jwan Yosef encantou os seguidores ao publicar uma foto do artista caminhando com uma das filhas, em clique raro. A publicação é referente ao aniversário do cantor.

"Hoje é dia de felicidade dupla. O meu marido incrível Ricky Martin completa 50 e a minha filha Lucia faz 3. Você tem sido um raio de luz nas últimas cinco décadas e virão mais 50 anos de mais pura luz. Eu te amo para sempre", escreveu Yosef na publicação compartilhada em seu Instagram.

Casados desde 2017, os dois também são pais dos gêmeos, Matteo e Valentino, de 13 anos, além do caçula, Renn, de 2 anos.