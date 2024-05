Argentino faz mais de 30 plásticas para parecer Ricky Martin e fica insatisfeito; veja

Fran Mariano, ator argentino, fez mais de 30 cirurgias plásticas para se parecer com o cantor porto-riquenho Ricky Martin. O homem gastou o equivalente a R$ 5,5 milhões em procedimentos, mas não ficou satisfeito com o resultado. O ator afirmou que refletiria melhor a respeito antes de se submeter às intervenções estéticas.

VEJA MAIS

Em entrevista ao What’s The Jam, Fran declarou que ainda não se sente parecido com Ricky Martin. “A verdade é que não tenho como pensar em arrependimento, já que não como voltar atrás voltar. Mas, sim, eu teria feito diferente se fosse hoje. Por exemplo, contentar-me com minha primeira plástica no nariz e não fazer três”, disse. As transformações do ator iniciaram quando ele tinha 18 anos - atualmente, ele está com 33 anos.

Fran Marino (Reprodução / Instagram @franmarinocoach)

Mesmo com a insatisfação, Fran Marino continua vaidoso e se alegra por não envelhecer como a maioria das pessoas. “Passei por muitas dores físicas e estive à beira da morte por causa de cirurgias desnecessárias. Mas nunca vou me permitir envelhecer”, falou.

O ator decidiu fazer os procedimentos quando os amigos disseram que ele tinha “um ar de Ricky Martin”. “Eu levei isso como uma brincadeira, mas comecei a fazer algumas mudanças e a semelhança aumentou. Peguei uma foto dele, percebi que gostava dele e, como tudo na vida, quando gosto de algo, vou em frente”, explicou ao Ciudad Magazine. Fran Marino deixa claro que gosta de receber elogios e se importa com o que os outros pensam.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)