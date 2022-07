Ricky Martin vence ação na Justiça após acusação de abuso feita por sobrinho

Após ter sido acusado de abuso e incesto pelo sobrinho, Ricky Martin ganhou o caso na Justiça. Segundo o TMZ, o jovem retirou sua reivindicação de uma ordem de restrição que havia sido emitida mediante as acusações de assédio contra o artista.

Ainda de acordo com o site, a defesa de Ricky alegou no Tribunal de Porto Rico: "Assim como havíamos previsto, a ordem de proteção temporária não foi estendida pelo tribunal. O acusador confirmou ao tribunal que sua decisão de arquivar o assunto foi apenas dele, sem qualquer influência ou pressão externa."

"O acusador confirmou que estava satisfeito com sua representação legal no assunto. O pedido veio do acusador para arquivar o caso. Isso nunca foi nada mais do que um indivíduo problemático fazendo falsas alegações com absolutamente nada para comprová-los. Estamos felizes que nosso cliente viu a justiça feita e agora pode seguir em frente com sua vida e sua carreira", informou o comunicado.

Na última semana, o advogado de Ricky negou as acusações e afirmou que o rapaz sofre com problemas de saúde mental.

Segundo os rumores, o cantor teria tido um relacionamento amoroso com o sobrinho durante 7 meses e, após o término, ele não teria aceitado o fim e rondou a casa do jovem, de 21 anos, três vezes.

O porto-riquenho é casado há cinco anos com o artista sírio Jwan Yosef, com quem tem quatro filhos.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)