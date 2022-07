Tablóide espanhol revela que Ricky Martin está sendo acusado de incesto

O cantor Ricky Martin, de 50 anos, deverá enfrentar um julgamento no próximo dia 21 de julho e, se for condenado, poderá cumprir até 50 anos de prisão. O astro está sendo acusado de incesto e agressão por um sobrinho, Dennis Yadiel Sanches, de 21 anos. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca.

Der acordo com o tablóide, Dennis teria denunciado o astro porto-riquenho por violência doméstica no começo de julho. Embora a identidade dele estivesse protegida, um irmão do artista, Eric Martin, teria revelado o nome.

Dennis declarou ter sofrido agressões físicas e psicológicas de Rick Martin por conta de uma relação amorosa que teve com o cantor por sete meses. De acordo com o sobrinho, o cantor não teria aceitado o término do caso entre os dois e passou a perseguir o sobrinho.

Um porta-voz do jornal declarou que a defesa de Rick Martin está confiante de que ele sairá inocentado do julgamento. Segundo os advogados do astro pop, o sobrinho responsável pela queixa é também alvo de uma denúncia por assédio. “Estamos confiantes de que quando os fatos verdadeiros vierem à tona sobre este assunto, nosso cliente será totalmente justificado”, disseram em comunicado.