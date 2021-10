Ricky Martin reage a comentário de Marcos Mion: 'Não mexo na cara'

Após a repercussão que uma postagem do apresentador Marcos Mion no Twitter ganhou nesta sexta-feira (1º), a respeito da aparência do cantor Ricky Martin ao surgir diante das câmeras em uma entrevista para a TV, o astro porto-riquenho decidiu se pronunciar para esclarecer a situação. As informações são do portal Metropilitana FM.

Pelo Instagram, Rick afirmou que não se submeteu a nenhum procedimento estético: “Vocês estão muito preocupados porque supostamente fiz alguma coisa no rosto e eu não mexo na cara. Olhem só, tenho linhas… Se eu colocasse botox ou preenchimento eu diria porque não tenho nada a esconder”, disse.

O cantor explicou que a imagem vista na TV mostrava um rosto diferente porque, de fato, no dia da entrevista ele estava com o rosto um pouco inchado devido a uma alergia provocada por um soro. "O que fiz de diferente foi tomar um soro de multivitaminas e acho que tive uma reação rara na minha pele em que simplesmente fiquei inchado. Mas fora isso foi um dia normal, não quis cancelar a entrevista por causa disso. Está tudo bem, minha vida está normal, estou muito saudável, os shows continuam com tudo e seguimos trabalhando”, disse.