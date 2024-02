Renascer: José Inocêncio deixa Mariana no meio da estrada após pedido inusitado

Na novela “Renascer”, a aproximação de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) é abalada após pedido inusitado na jovem. O futuro casal viajou para Ilhéus. O fazendeiro foi para esquecer Maria Santa (Duda Santos), mas não consegue e acaba chamando a hóspede pelo nome da amada.

Enquanto voltam para casa, José Inocêncio pede desculpas por ter chamado Mariana de Maria Santa, mas a jovem diz que gostou. “E eu aceitei as suas desculpas, mas só pela metade. ‘Causa’ que gostei do jeito que painho me olhou”, explica. O coronel questiona de que jeito olhou para ela. Mariana fala que foi “como mulher”.

Inocêncio alerta Mariana sobre mexer onde não deve e ela dispara: “Eu acho que painho tem que enterrar Maria Santa de uma vez por todas.” O coronel para o carro e afirma que ela não tem o direito de falar assim, já que quem começou outro tipo de relação não foi ele. Mariana não se cala e fala que ele a tratou como filha, mas depois a fez sentir como mulher.

“Tô achando que Inácia tava certa: você é mais uma tocaia que teu avô armou pra mim, mesmo depois de morto”, exclama Inocêncio. Mariana sai do carro e manda o fazendeiro ir para casa com Santinha e se lamentar para sempre, mas ele vai atrás. Ela afronta e diz que só tem um jeito de voltar para a fazenda: “Se deite comigo, José Inocêncio. Aqui. Ou, então, esqueça que eu existo.” Ele entra no carro e segue para casa.

Quando chega na fazenda, João Pedro pergunta pela moça. “Caiu no mundo. E não quero saber de ninguém trazendo de volta para dentro dessa casa”, fala Inocêncio. O rapaz ignora o pai, monta em seu cavalo e vai pela estrada atrás de Mariana.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)