Renascer: José Inocêncio e Mariana viajam sozinhos para Ilhéus

Em “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) estão cada vez mais próximos. O futuro casal vai a Ilhéus e se diverte pela cidade, com atitudes surpreendentes. João Pedro (Juan Paiva) fica na fazenda, decepcionado.

Seguindo o conselho de Padre Santo (Chico Diaz), Inocêncio resolve viajar para tentar esquecer Maria Santa (Duda Santos), sua falecida esposa. O coronel comunica sua decisão a Inácia (Edvana Carvalho) e João Pedro, que fica abalado ao saber que Deocleciano (Jackson Antunes) ficará à frente dos negócios - e não ele.

“Eu vou! Devo passar uns dias por Ilhéus, depois num tenho destino e nem tenho prazo para volta”, fala Inocêncio ao filho e à empregada. Mariana então se manifesta e diz que vai junto.

O coronel nega a ida da jovem, mas ela continua firme em sua decisão. “Pois se painho num me levar junto, não vai me encontrar aqui quando voltar”, ameaça. Mariana é levada por Inocêncio, deixando João Pedro triste na fazenda.

Curioso, o fazendeiro questiona a motivação de Mariana, que diz que não conseguiria ficar tanto tempo longe dele. Em Ilhéus, a dupla se diverte durante o dia e, à noite, Inocêncio é surpreendido quando Mariana bate na porta de seu quarto de camisola.

Mariana (Theresa Fonseca) bate na porta de José Inocêncio (Marcos Palmeira) vestindo uma camisola branca (Reprodução / Globo)

“Painho que me perdoe, tava tentando dormir, mais é que, se num fosse abuso, queria te pedir mais uma coisa”, fala a moça. Mariana explica que quer o terno de Inocêncio e ele cede. A jovem deita na cama do fazendeiro, que tenta sair do quarto, mas recebe um pedido inusitado: que ele fique até ela dormir. Mariana, novamente, consegue o que quer. José Inocêncio senta na cadeira e vela o sono da jovem, pensando em Maria Santa.

No outro dia, o coronel se arruma para ir embora, mas Mariana não aceita partir sem tomar um banho de mar. “Se painho quiser me impedir, vai ter que me segurar”, exclama. Inocêncio tenta fazê-la sair, mas ela se recusa e diz que só sai se ele for buscá-la. Ele vai, com roupa e tudo, e se entrega à diversão com a moça.

O futuro casal se diverte tomando banho de mar (Reprodução / Globo)

Fora da água, Inocêncio pega uma blusa para cobrir Mariana e se lembra do encontro com Maria Santa no riacho, quando ele a cobriu com o manto que ainda usa. O coronel vira as costas e sai, deixando a jovem confusa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)