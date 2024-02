Adaptação de 'Fazendo Meu Filme' é "absolutamente fiel ao livro", diz Paula Pimenta

"Fazendo meu filme", longa-metragem baseado no best-seller da mineira Paula Pimenta, estreou nesta quarta-feira (14), no serviço de streaming da Amazon, o Prime Video. Paula Pimenta, autora da obra que deu origem ao filme, afirma que o longa é exatamente o que se espera dele. Ela diz que o filme é absolutamente fiel ao livro.

Lançado em 2008, o livro que inspira o longa é o primeiro de uma série de quatro livros. Com mais de 870 mil cópias vendidas, é o best-seller da autora. Pimenta já publicou 18 livros infantojuvenis, sendo que dois deles, "Cinderela Pop" e "Um Ano Inesquecível: Inverno" já haviam chegado às telonas, ambos com a própria autora no time de roteiristas.

Na pré-estreia do filme, no dia 29 de janeiro, em meio aos atores que dão vida aos personagens da obra, como Bela Fernandes, Giovanna Chaves e Xande Valois, a estrela da noite foi a autora Paula Pimenta.

Mesmo com todo o sucesso nas livrarias, a nova adaptação que a deixa mais animada, por ser o queridinho das leitoras. Paula afirma que os detalhes do livro e a atmosfera característica da Belo Horizonte dos anos 2000 estão fielmente retratados no filme. "Os diálogos do livro estão todos na boca dos atores. Está fiel mesmo. Acho que leitor nenhum vai reclamar", avaliou a escritora.

Com o filme, ela espera atingir um público novo, já que a maioria das fãs da obra literária já entraram na fase adulta.

"Acredito que houve um gap de dois anos, durante a pandemia, em que a antiga dinâmica foi pausada. Meus livros são normalmente indicados nas escolas ou passados entre primas e irmãs. Acho que agora, sim, as pré-adolescentes podem novamente conhecê-los", comemorou a autora.