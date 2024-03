Show 'Isso é Calypso Brasil' da cantora Joelma será exibido no Globoplay; saiba como assistir

O show turnê "Joelma - Isso é Calypso Brasil" será transmitido ao vivo pelo Globoplay, a partir das 21h35, na sexta-feira (8). A exibição da apresentação da cantora paraense será uma celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no mesmo dia. Além da transmissão no streaming, aberta ao público, espetáculo também será exibido no canal de TV fechado Multishow.

A série de shows de “Joelma – Isso é Calypso Brasil" foi acompanhada por mais de 3 milhões de pessoas e rodou os estados do país, inclusive o Pará, onde a cantora nasceu. No Globoplay, a apresentação será exibido no Brasil e no exterior e ficará disponível para os assinantes da plataforma após a transmissão.

O show será apresentado por Laura Vicente, que vai mostrar os bastidores da apresentação e os detalhes do camarim de Joelma. Sucessos como "A Lua Me Traiu" e “Voando Pro Pará“ estarão na sequência de músicas cantadas pela artista paraense no próximo dia 8.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)