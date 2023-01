Jeremy Renner: veículo que atropelou ator pesa mais de 6 mil quilos; saiba mais

O ator Jeremy Renner, 51 anos, interprete do Gavião Arqueiro comoveu a internet após a notícia de seu acidente na manhã do dia 1° em Reno (Nevada, EUA). O veículo que o atropelou pesa cerca de 6.500 kg ou o que corresponde a três vezes mais o peso de um veículo comum de passeio. As informações foram disponibilizadas pelo xerife do condado de Washoe e publicadas pelo site Splash, da UOL.

Em sua conta oficial no Instagram o ator publicou a mensagem agradecendo as palavras dos fãs e amigos. "Thank you all for your kind words. I'm too messed up now to type. But, I send love to you all", em tradução para o português significa: "Obrigado a todos por suas palavras gentis. Estou muito confuso para digitar. Mas eu envio amo a todos vocês", finalizou.

Confira a postagem na íntegra: