Quatro pessoas morrem em grave acidente de trânsito na BR-163, no sudoeste do Pará

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de quatro pessoas na BR-163, entre Castelo dos Sonhos e Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado na noite de domingo (9/3), quando as vítimas mortas, que ocupavam um carro de passeio, colidiram com uma carreta. Três dos mortos seriam da mesma família, entre eles uma criança.

Conforme a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Carlos Alexandre dos Santos Morais, Brendon Stolpe Fernandes Vargas, Daniele Coutinho Barboza e Ana Paula Coutinho Barboza. Segundo as informações iniciais, o acidente ocorreu cerca de 4 quilômetros sentido a Novo Progresso. As vítimas estavam em um veículo de passeio modelo Siena. Uma das vítimas do sexo masculino seria um amigo da família que havia pegado uma carona no automóvel. Devido à colisão, todos morreram na hora. Não há mais detalhes sobre o que causou o acidente ou se o condutor da carreta foi encaminhado para a delegacia.

Equipes de resgate da concessionária Via Brasil estiveram no local após serem informadas por outros motoristas sobre o grave acidente. No entanto, as informações preliminares indicam que os quatro ocupantes seriam moradores de Castelo dos Sonhos.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades policiais. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações. Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Castelo dos Sonhos", comunicaram.