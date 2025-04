Ciclista morre ao ser esmagado por carreta na BR-010 em Paragominas

Genilson de Sousa Silva morreu ao ser esmagado por uma carreta na BR-010, sentido Paragominas, no sudeste do Pará. O grave acidente de trânsito foi registrado na tarde de segunda-feira (7/4), quando a vítima trafegava de bicicleta pela margem da via, próximo a um posto de combustível.

Conforme as informações iniciais, o acidente ocorreu por volta de 15h30. O motorista da carreta envolvida teria relatado que iria fazer entregas de materiais e havia estacionado o veículo pesado no pátio do posto, para verificar a localização de clientes. O condutor teria verificado pelo retrovisor, no momento em que seguiria a viagem, mas disse não ter visto outras pessoas ou veículos próximos à carreta. Porém, após fazer a manobra para retornar à BR-010, pessoas que estavam no local o alertaram de que havia atropelado o ciclista.

No acidente, o caminhão passou por cima do corpo de Genilson e tanto a vítima quanto a bicicleta ficaram presos sob a roda traseira direita da carreta. O condutor permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar e contou que não percebeu o impacto da colisão. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também esteve na área para iniciar os procedimentos de investigação do acidente.

O motorista foi submetido voluntariamente ao teste do bafômetro que descartou o consumo de bebida alcoólica. Ainda conforme testemunhas, o corpo de Genilson foi removido pela Polícia Científica e encaminhado para o Instituto Médico Legal. O caso segue sendo investigado para apurar as circunstâncias do acidente.

Em nota, a Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas e ouvirá testemunhas para auxiliar nas investigações. "O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e realizou o teste de alcoolemia, que atestou negativo", comunicou.