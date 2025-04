Dois garimpos ilegais para extração de ouro são fechados pela PF em Rio Maria

Dois garimpos ilegais de ouro são fechados pela Polícia Federal na região rural do município de Rio Maria, sudeste do Pará. A ação ocorreu durante a Operação Alquimia, na manhã desta quinta-feira (24/4). Nos locais, foram apreendidas 12 retroescavadeiras utilizadas na lavra irregular, dois quilos de mercúrio e duas caminhonetes.

Segundo a PF, os impactos socioambientais, somados ao valor estimado do minério retirado, representam um prejuízo potencial de até R$ 800 milhões. Quando os agentes chegaram aos locais, constataram a existência dos dois pontos de garimpos ativos na extração de ouro, ambos próximos à Rodovia BR 155, área entre os municípios de Rio Maria e Xinguara, no sul do Pará.

A extensão da área degradada pela atividade minerária ilegal corresponde a aproximadamente 240 campos de futebol. As investigações da PF apontam que, nesse local, podem ter sido extraídos de forma clandestina cerca de 440 quilos de ouro. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos na exploração das áreas, bem como os compradores do minério extraído ilegalmente.

A operação recebeu o nome de Alquimia porque as investigações tiveram início para apurar um garimpo de cobre e evoluiu para a descoberta de grande área degradada por garimpos de ouro. Os alquimistas acreditavam que era possível transformar em ouro metais comuns, como o cobre.