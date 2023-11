‘Lolo’ é morto a tiros, na noite desta quinta (16), em Castanhal

Um homem identificado apenas pelo apelido “Lolo” foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (16), em Castanhal, no nordeste paraense. O crime ocorreu no bairro do Pantanal e teria sido cometido por dois homens que estariam encapuzados utilizando uma motocicleta. Eles conseguiram fugir, sem deixar pistas, de acordo com a imprensa local.

A motivação para o assassinato ainda é desconhecida. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo da vítima caído ao chão, cob​erto com um pano. Algumas pessoas, que possivelmente são parentes da vítima, aparecem ao redor do cadáver.

Também nas redes sociais, internautas lamentaram a morte do rapaz: “Ainda sem acreditar”, “Quanta violência! Castanhal está virando o caos”, “Que triste, só lamento. Uma pessoa que tinha um coração enorme, nunca vou esquecer da bondade que você me fez. O quanto você ajudou a mim e ao meu filho”, escreveram.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Informações que ajudem a polícia a elucidar o crime podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.