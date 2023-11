Irmão mata o outro a facadas durante uma briga em Brejo Grande

José Aparecido Brito dos Santos, de 31 anos, foi morto a facadas pelo próprio irmão, identificado com Ray Brito dos Santos, de 29 anos. A vítima teria sido esfaqueada em meio a uma briga que iniciou entre os dois. O caso ocorreu por volta das 16h no último domingo (5), na rua da Vaquejada, bairro Nova Vida, no município de Brejo Grande do Araguaia, região do sudeste paraense. As informações são do portal Correio de Carajás.

A Polícia Militar foi acionada para separar a briga entre os irmãos, mas ao chegar no local encontrou José Aparecido sem vida. Os dois estavam possivelmente bebendo quando tudo aconteceu. Ao lado do corpo da vítima havia latas de cerveja. Um canivete, usado no homicídio, ainda com marcas de sangue, também foi encontrado no local do crime e estava do lado de fora da casa.

Até o momento, ainda não se sabe o motivo pelo qual os dois homens teriam começado a discutir. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a perícia do local. E ainda, buscas pelo autor do crime são realizadas pela polícia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Militar e à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.