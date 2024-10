Esposa de Ricardinho, jogador do Remo assassinado, posta 'carta': 'queria acordar desse pesadelo'

Dois dias após a morte de Ricardinho, atacante do Remo que foi assassinado a tiros junto com mais dois jovens, em Marituba (PA), a esposa de Ricardinho se pronunciou nas redes sociais. Thamires utilizou sua conta no Instagram para falar do momento em que está passado, da saudade de Ricardinho e também dos planos que tinham e da falta que o jovem faz.

Em um texto chamado “Carta aberta para o meu menino”, Thamires agradeceu por Ricardinho ter aparecido em sua vida, sobre ter compartilhado momentos com o jogador e sobre os planos, incluindo ter filhos, mas que foram ceifados pela morte trágica de Ricardinho.

Ricardinho e Thamires sempre postavam momentos juntos em suas contas nas redes sociais (Reprodução / Instagram @thamires_sill67)

VEJA MAIS

Leia o depoimento

“Carta aberta para meu menino

Meu amor, eu não poderia começar minhas palavras sem dizer que você me fez mulher. Como eu sempre te falava, sou eternamente grata a Deus, que me deu a oportunidade de compartilhar a vida com você esses anos e você, por me ensinar a ser grata por tudo que conquistamos juntos, até a menor coisinha. Nossos planos não eram esses, porém, o de Deus eram outros. Nosso sonho de filhos com cabelo ‘pipoquinha’ igual ao seu fica pra uma próxima vida. Obrigada pelos conselhos, colos e aconchego”

“Amor, eu sem você não serei a mesma pessoa. Agora mesmo eu só queria acordar desse pesadelo que estamos vivendo e te peço que me encontre nos meus sonhos, meu coração é eternamente seu”, publicou.

VEJA MAIS

Ricardinho foi assassinado em Marituba na última segunda-feira (7) (Foto: Instagram / @_ricardinho07_)

Ricardinho, de 22 anos, foi revelado nas categorias de base do Remo. O atleta chegou a jogar no time profissional na temporada de 2023, quando o técnico era Marcelo Cabo. Ricardinho tinha vínculo com o Leão Azul e foi emprestado no ano passado ao Santa Rosa, clube onde conquistou o acesso à elite do futebol paraense. O jogador jogou nesta temporada pelo Rio Branco-SP e retornou a Belém para uma cirurgia no joelho. Ricardinho estava tratando da lesão no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), que fica no Baenão, estádio do Remo.