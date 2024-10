Morte de ex-jogador do Remo abala clubes, amigos e familiares; polícia investiga o caso

Familiares, amigos e colegas de futebol ainda lamentam a precoce partida do atacante Ricardinho, morto no início da madrugada desta terça-feira (8), em Marituba, Região Metropolitana de Belém. O atleta, formado na base azulina, estava na companhia de amigos quando foi alvejado por vários disparos vindos de um carro à paisana. Ricardinho e seu amigo Flávio de Jesus não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito ainda no local do ataque. A polícia segue investigando o caso, e até o momento, foi descartado qualquer envolvimento do jogador com a criminalidade.

Ricardo Emanuel Alcântara Paiva tinha 22 anos e conversava com o amigo em frente a uma casa, conforme relataram testemunhas no local do crime. A reunião aconteceu após uma partida de futebol nas proximidades. Pouco tempo após pararem, os jovens foram encurralados por um carro desconhecido, de onde partiram vários disparos. Acredita-se, segundo as testemunhas, que ambos foram executados por engano. Um terceiro homem, identificado como Davison Braga, morreu a poucos metros do local.

Imediatamente após a divulgação da notícia, amigos, colegas de profissão e clubes pelos quais o jovem passou manifestaram pesar. O Clube do Remo, formador do atleta, publicou nas redes sociais um profundo lamento pela sua partida, assim como o Santa Rosa, último clube paraense onde Ricardinho atuou. Pelo Santinha, o jogador conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Paraense, antes de se transferir para o futebol acreano.

Carreira

Ricardinho tinha 22 anos e se desenvolveu nas categorias de base do Remo. Em 2022, no sub-20, o atacante se destacou ao marcar sete gols em 18 partidas. No ano seguinte, o jogador azulino subiu para o profissional e chegou a atuar em seis jogos com a camisa do Leão Azul, entre Série C, Copa Verde e Copa do Brasil.

Nesta temporada, Ricardinho foi emprestado ao Rio Branco-SP, que disputava a quarta divisão do Campeonato Paulista, onde conquistou o título e o acesso para a Série A3. Após isso, o atacante chegou a ser regularizado pelo Remo no Boletim Informativo Diário (BID), mas não entrou em campo. Ainda assim, o atleta poderia ser treinado e utilizado na temporada de 2025.