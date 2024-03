Latam suspende peso máximo de pets em voos e facilita transporte; confira as regras

A Latam está facilitando a vida dos tutores de pets. A companhia aérea suspendeu as restrições em relação ao limite de peso para animais de estimação na cabine, permitindo que cães e gatos de qualquer porte voem ao lado de seus donos, desde que sigam algumas regras.

Antes, apenas pets de até 7kg podiam voar na cabine. Caso o peso passasse desse valor, por menor que fosse o animal, seria transportado para o porão da aeronave. Com a novidade, a Latam passa a ser a única companhia aérea nacional sem limite de peso para pets. Confira os regras.

Tamanho da bagagem de transporte

O tamanho máximo da bolsa ou caixa de transporte para pets na cabine continua o mesmo: 25 cm de altura, 28 cm de largura e 40 cm de comprimento. O animal precisa caber de pé dentro da caixa e ser capaz de se movimentar e girar naturalmente sem tocar as paredes. Além disso, a bagagem de transporte ainda será cobrada pela companhia.

Cada passageiro pode transportar dois animais no bagageiro e no máximo um animal na cabine. Os cães guias são permitidos em todas as rotas, desde que não haja restrições sanitárias estabelecidas pelos países de partida ou chegada.

Assentos permitidos

Passageiros que estejam com animais de estimação não podem viajar nas primeiras fileiras e nem nas saídas de emergência. Em seu site, a Latam disponibilizou uma lista de assentos nos quais são possíveis transportar os pets. Confira abaixo:

• No Boeing 767 somente nos assentos H;

• Nos Airbus A319, A320, A321 e Boeing 777 somente nos assentos C e D;

• No Boeing 787-8 somente nos assentos C e J; e

• No Boeing 787-9 somente nos assentos C, J e D.

Notificação e valor

Para viajar com animais de estimação, o passageiro precisa notificar a companhia aérea – no mínimo – 48 horas antes do voo. O serviço pode ser solicitado em Lojas Físicas da Latam ou ligando para a Central de Vendas e Serviços. O transporte é cobrado e a taxa varia de acordo com a rota realizada. Para voos no Brasil o valor é de R$ 200, voos internacionais na América do Sul custam cerca de US$ 200 e US$ 250 para voos internacionais de longa duração.

Em alguns países pode ser aplicado um imposto pelo serviço e, se o voo inclui uma parada que permite sair do aeroporto, o tutor deverá pagar por cada trajeto da viagem até que chegue ao destino.

Documentos necessários

O tutor precisa apresentar um atestado de um médico veterinário (original e cópia, que ficará retida no aeroporto), com data máxima de 10 dias antes da viagem. O atestado deve ter as seguintes informações do pet:

• Nome do pet

• Idade

• Raça

• Vacinas

• Declaração de bom estado de saúde

Cada destino possui requisitos próprios que sofrer alterações, por isso é importante se manter informado sobre a viagem do pet. No entanto, segundo canais oficiais, a maioria dos países exige um certificado sanitário emitido por um veterinário e o certificado de vacinação, principalmente com a vacina da raiva em dia.

Requisitos gerais

Cães e gatos pequenos podem viajar na cabine dos voos da Latam se cumprirem com os seguintes requisitos, que já valiam antes da nova regra:

• A caixa ou bolsa deve cumprir as medidas e condições que garantam segurança durante o transporte;

• O animal deve ter, pelo menos, 16 semanas de idade (4 meses) e tiver sido desmamado, pelo menos, 5 dias antes da viagem;

• O tutor deve estar viajando em Cabine Economy ou Premium Economy;

• A viagem deve ser para destinos que permitam a entrada de animais domésticos;

• Deve haver lugares suficientes na cabine do avião;

• O serviço deve ser confirmado junto ao Contact Center (no Brasil, Central de Vendas e Serviços) antes de chegar ao aeroporto;

• O animal de estimação não pode estar sedado e deve cumprir todos os requisitos de viagem;

Para conferir outros detalhes, confira o site da Latam antes da viagem.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)