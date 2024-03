Companhias aéreas cancelam voos para Argentina nesta quarta (28), após anúncio de greve

Centenas de voos que estavam marcados para esta quarta-feira (28) na Argentina foram cancelados, devido a uma greve de funcionários da empresa estatal Intercargo, que administra serviço de rampa, transferência de passageiros e de bagagens nos aeroportos do país. Os trabalhadores reivindicam uma negociação salarial. Dentre os cancelamentos, estão as operações das companhias brasileiras Latam e Gol.

À reportagem da CNN Brasil, a Latam confirmou que cancelou todos os voos de e para a Argentina nesta quarta, e informou que oferece alternativas aos passageiros prejudicados, como alteração da viagem ou reembolso. A Gol também informou à CNN que cancelou todas as operações nas cidades de Buenos Aires, Córdoba e Rosário, e que não haverá custo aos passageiros para realizar alterações. A aérea acrescentou que os clientes afetados serão atendidos por voos extras, previstos para a próxima quinta-feira (29).

No vizinho sul-americano, a empresa aérea estatal Aerolíneas Argentina cancelou 331 voos de saída e chegada, envolvendo variados destinos. A companhia informa que 24 mil passageiros serão afetados, dos quais 3 mil em voos internacionais, e solicita que os clientes não compareçam aos aeroportos nesta quarta, “já que não haverá atendimento presencial do pessoal da companhia aérea”. Os passageiros devem ficar atentos às notificações por e-mail, ou consultar a agência de viagem onde compraram os bilhetes.

Segunda paralisação este ano

Esta não é a primeira vez que voos entre Brasil e Argentina são cancelados este ano. No dia 24 de janeiro, uma greve convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) provocou a suspensão de 33 voos operados pela Gol e Latam, que são as companhias brasileiras prestadoras de viagens aéreas à Argentina. A greve geral dos trabalhadores argentinos foi uma resposta ao mega decreto do presidente Javier Milei, com 300 reformas econômicas que incluíam a revogação de leis trabalhistas.

A greve de funcionários da Intercargo, realizada hoje (28), está sendo apoiada pelas organizações sindicais Associação de Pessoal Aeronáutico (APA), União do Pessoal Superior e Profissional de Empresas Aerocomerciais (UPSA) e Associação de Pilotos de Linhas Aéreas (APLA).