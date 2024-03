Monomotor da PF cai e duas pessoas morrem em BH; uma pessoa sobreviveu

Um monomotor caiu no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (6). Duas pessoas morreram e uma ficou ferida, sendo socorrida ao hospital. A aeronave pertence à Polícia Federal, que ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião chegou a decolar e perdeu altitude instantes depois, caindo na lateral da pista. A aeronave pegou fogo após a queda. As causas do acidente estão sendo investigadas.​

“A gente percebeu através das imagens a decolagem dessa aeronave e depois uma tentativa de retorno, mas ainda não chegou nenhuma informação que trouxesse esclarecimento sobre a causa”, informou o tenente Henrique Barcellos, do Corpo de Bombeiros, responsável pela ocorrência.

A vítima ferida, de 51 anos, foi socorrida consciente e com trauma abdominal e encaminhada para o Hospital João XXIII. O estado de saúde dela é desconhecido.

Avião da PF: O que se sabe até agora do acidente aéreo em Belo Horizonte?



A aeronave é um Cessna 208B, fabricado em 2001, com 11 lugares e capacidade para nove passageiros. O prefixo é PR-AAB.

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados. A ação inicial, primeira etapa da investigação, consiste na coleta e confirmação de dados, na verificação dos danos causados e no levantamento de outras informações necessárias.

Em nota, a CCR Aeroportos, que administra o terminal da Pampulha, afirmou que os bombeiros "estão empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento" após a ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente não prejudicou a área de pousos e decolagens e o aeroporto já voltou a funcionar normalmente.