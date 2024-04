Avião parte ao meio em pouso forçado e carga de drogas é encontrada

Na manhã da última terça-feira (9/4), a Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira interceptaram um avião de pequeno porte que caiu e partiu ao meio, revelando uma carga de cocaína. O piloto foi obrigado a fazer um pouso forçado em uma plantação de laranja no distrito de Caporanga, no Interior de São Paulo. A carga, de aproximadamente meia tonelada de pasta base de cocaína, ficou exposta e espalhada pelo local. O piloto, de 30 anos, ainda tentou fugir pela mata, mas foi localizado pelo helicóptero da PF e preso.

Segundo a FAB, a corporação identificou a aeronave suspeita na fronteira do Paraguai com o Brasil, na região do Mato Grosso do Sul. Ao ingressar no espaço aéreo brasileiro, sem plano de voo, o avião passou a ser monitorado pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e pela PF. A FAB, então, determinou o pouso obrigatório da aeronave, em Londrina, no Paraná.

Equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros também foram acionadas para atender a ocorrência. O local foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. O suspeito será levado pelo helicóptero da PF para a sede da corporação em Marília, onde a ocorrência será apresentada.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)