Noelle Araújo sai da prisão e se surpreende com recepção em frente ao presídio

A influenciadora digital - como ela mesma se apresenta - Noelle Araújo, de 26 anos, deixou o Centro de Recuperação Feminino (CRF), em Ananindeua, na madrugada deste domingo (24) e deve responder às acusações que lhe foram imputadas em liberdade.

“Gente eu fui recebida pelo pessoal da Palazzo, pelos meus amigos e familiares por volta de meia-noite. Eu pensei que eu ia sair de lá andando até em casa”, diz sorrindo a dona da Casa Palozzo em um vídeo gravado 1h55 deste domingo (24), logo após sair da prisão, onde ficou os últimos cinco dias.

De acordo com a polícia, ela é o principal alvo da investigação que fez 10 mil vítimas no esquema de apostas online.

"Muito obrigada pelo carinho do pessoal que está comigo, tanto aqui na minha frente quanto virtualmente, sem esse balanço na internet todo, eu não sei o que teria acontecido comigo", diz a jovem no vídeo, referindo-se ao apoio que recebeu dentro e fora da internet.

Ela reconheceu que deveria agradecer a quem esteve do lado dela, durante o episódio da prisão de cinco dias e também disse que ficaria devendo um vídeo, com ela produzida e digna dos amigos e admiradores.

Sobre a prisão, ela faLou: "foram cinco dias que eu prefiro não comentar e agora com essa cara acabada eu vim só dar um esclarecimento para vocês, mas amanhã eu me produzo fico com cara digna porque eu tô muito feia", diz ela sorrindo.

"Só quero saber da minha cama, de novo, é de água natural gelada. Não vou tomar água de chuveiro, se Deus quiser, nunca mais e quando eu já estiver bem melhor emocionalmente recapitulada (sic) de tudo o que aconteceu durante esses dias eu venho prestar um depoimento digno. Um esclarecimento digno na verdade tanto para vocês e para a imprensa, que me detonou", destacou ela.

Noelle encerrou o vídeo elogiando o advogado dela, com quem ela gravou o vídeo. "Tenho o melhor advogado do mundo e os melhores seguidores do mundo. Obrigada por tudo, graças a Deus deu tudo certo. Eu vou passar o Natal perto de quem eu amo".

Conforme a Polícia Civil, Noelle já gerenciou uma casa de swing usada para lavagem do dinheiro obtido com as apostas virtuais. Ela também jpa trabalhou, por ano, como garota de programa e compartilhava sobre isso nas redes sociais.