‘Jogo do Tigre’: influenciadora Noelle Araújo deixa a prisão e já está em casa

A influenciadora Noelle Araújo deixou o Centro de Reeducação Feminino (CRF), localizado em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e já está na casa dela. A informação foi confirmada, na manhã deste domingo (24), pelo advogado Edimar Lira, que integra a equipe de defesa dela.

Noelle foi um dos alvos da operação “Truque de Mestre”, da Polícia Civil do Pará, deflagrada na segunda (18), que investiga um esquema fraudulento de jogos de azar, entre os quais o “Jogo do Tigre”. Ela se apresentou às autoridades na terça-feira (19), na Seccional do Comércio. Após as formalidades legais, Noelle foi encaminhada para o CRF, ficando à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, Noelle movimentou R$ 23 milhões. As investigações também apontam que ela está envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro através da sua boate Palazzo, “a melhor casa de entretenimento adulto do Estado do Pará”, como está definida no seu site oficial.

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o advogado Edimar Lira falou sobre a soltura de Noelle. “Graças a Deus, a estratégia de defesa funcionou. A gente sabia que ela tinha esses cinco dias para cumprir (tempo da prisão temporária). Mas a gente apresentou ela (na Seccional do Comércio). A gente colaborou com a instrução processual. Nós prestamos um depoimento claro, nítido do que realmente seria a situação”, disse.

“Então tudo isso acabou colaborando para que a temporária dela não fosse prorrogada e muito menos convertida em preventiva (prisão preventiva). A gente vai aguardar agora o próximo passo do Judiciário para ver o que vai acontecer”, disse ele, que foi buscá-la no CRF, de onde ela saiu meia-noite.

Sobre a movimentação financeira atribuída pela Polícia Civil a Noelle, disse o advogado: “Ela não é uma movimentação em espécie, de conta para conta. Isso é uma movimentação de plataforma - ou seja, de giro de jogo”.

Ele acrescentou: “Você colocou R$ 100 para jogar, você ganhou R$ 300, fez R$ $400, você ganhou mais R$ 200. Fez R$ 600. Você perdeu R$ 400. Você tem R$ 100 de lucro e R$ 100 que você colocou - ou seja, você movimentou R$ 1 mil. Quanto você colocou de dinheiro efetivo na plataforma lá? R$ 100. Claro que, para tomar uma proporção maior, é colocado o giro - ou seja, a movimentação toda. Mas não quer dizer que a movimentação toda seja valores que ela efetivamente tenha ganho”.

Noelle ganhou fama na web ao compartilhar a sua rotina como garota de programa. Ela explodiu nas redes sociais durante a pandemia ao compartilhar seus ganhos e alguns detalhes sobre sua rotina, principalmente em São Paulo. Era comum ver Noelle mostrando os “bolos” de dinheiro que eram resultados dos seus “programas” e particularidades dela com seus clientes.

O seu boom como influenciadora ocorreu quando a boate Bahamas, no bairro de Moema, em São Paulo, foi fechada, em operação que tinha o ex deputado federal Alexandre Frota, no cargo na ocasião, compartilhando toda a ação policial. Na ocasião, a paraense ficou indignada, ela disse que aquele trabalho era a única fonte de renda de muitas meninas.

Ela também cobrou de Jair Bolsonaro, presidente no momento, um auxílio emergência para as garotas de programa, que foram esquecidas na pandemia. Ao voltar para Belém, Noelle continuou atuando na função, até que passou a divulgar só os links do ‘Jogo do Tigre’ e mostrar a sua ascensão financeira. A influenciadora aparentava na web ter uma vida de luxo, incluindo a compra de carro, bolsas grifadas, mansão e viagens.