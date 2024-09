Influenciadora Noelle Araújo já está em liberdade, diz advogado

A influenciadora digital Noelle Maria de Araújo Lopes já está em liberdade. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa dela, Afonso Silva, à reportagem do Grupo Liberal. Segundo ele, a soltura ocorreu por volta das 19h desta terça-feira (3/09). A jovem estava detida no Centro de Reeducação Feminino (CRF), em Ananindeua. Antes de confirmar à imprensa, o próprio advogado compartilhou um registro nas redes sociais, informando sobre a liberdade da jovem, enquanto segura nas mãos dela. "Deus honrou", escreveu Afonso.

Assim que chegou em casa, Noelle compartilhou nas redes sociais imagens do reencontro com familiares e amigos que a aguardavam. Em seguida, fez um desabafo sobre sua experiência na prisão.

“25 dias de prisão que pareceram 25 anos. Em revelação, Deus me disse que eu estaria morta, mas ele não desistiu de mim”, iniciou ela. Noelle refletiu sobre sua jornada espiritual durante o período em que esteve presa, mencionando que foi um momento de grande sofrimento, mas também de renovação da sua fé. “Eu vivi um semi inferno ali dentro daquela cela, mas eu voltei para um Deus que eu sirvo desde quando eu nasci e fui batizada... e mesmo assim, ele nunca me abandonou”, afirmou.

Noelle finalizou sua mensagem agradecendo a Jesus e desejando que aqueles que já lhe fizeram mal encontrem paz. “Eu estou vivendo uma fase que desde quando os meus pais se separaram eu não vivo: em paz”, declarou.

Noelle foi detida no dia 8 de agosto deste ano, em Belém, em cumprimento a um mandado de prisão emitido pela Justiça, que alega o descumprimento de medidas cautelares impostas a ela após sua liberação no final do ano passado. Relatos nas redes sociais indicam que a influenciadora deveria se manter na Comarca de Belém, sem se ausentar por mais de oito dias. Contudo, registros apontam que Noelle passou 21 dias viajando pela Europa, compartilhando fotos e vídeos que posteriormente foram deletados de suas redes.