Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ são indicados ao Globo de Ouro; confira a lista completa
O baiano concorre na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, enquanto a produção disputa como Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa
O Globo de Ouro 2026 divulgou a lista de indicados nessa segunda-feira (8) e, pelo segundo ano consecutivo, o cinema brasileiro é destaque na premiação. O ator Wagner Moura e o filme “O Agente Secreto”, estrelado pelo baiano, concorrem em três categorias. Na edição de 2025, Fernanda Torres e “Ainda Estou Aqui” representaram o Brasil na disputa.
Wagner foi indicado à categoria de Melhor Ator em Filme de Drama e concorre com Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. Enquanto isso, “O Agente Secreto” recebeu nomeações a Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Na primeira categoria, a produção disputa com "Frankenstein", "Hamnet", "Foi Apenas um Acidente", "Valor Sentimental" e “Pecadores". Já na segunda, é com “Valor Sentimental", "Foi Apenas um Acidente", "No Other Choice", "Sirat" e “A Voz de Hind Rajab".
Confira a lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2026
Filmes
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson - "Uma Batalha Após A Outra"
- Ryan Coogler - "Pecadores"
- Guillermo del Toro - "Frankenstein"
- Jafas Panahi - "Foi Apenas Um Acidente"
- Joachim Trier - "Valor Sentimental"
- Chloé Zhao - "Hamnet"
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro - "Uma Batalha Após A Outra"
- Jacob Elordi - "Frankenstein"
- Paul Mescal - "Hamnet"
- Sean Penn - "Uma Batalha Após A Outra"
- Adam Sandler - "Jey Kelly"
- Stellan Skarsgård - "Valor Sentimental"
Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical
- Timothée Chalamet - "Marty Supreme"
- George Clooney - "Jay Kelly"
- Leonardo DiCaprio - "Uma Batalha Após A Outra"
- Ethan Hawke - "Blue Moon"
- Lee Byung-Hun - "No Other Choice"
- Jesse Plemons - "Bugonia"
Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical
- Rose Byrne - "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"
- Cynthia Erivo - "Wicked: Parte 2"
- Kate Hudson - "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois"
- Chase Infiniti - "Uma Batalha Após A Outra"
- Amanda Seyfried - "O Testamento de Ann Lee"
- Emma Stone - "Bugonia"
Melhor Atriz Coadjuvante
- Emily Blunt - "Coração de Lutador: The Smashing Machine"
- Elle Fanning - "Valor Sentimental"
- Ariana Grande - "Wicked: Partte 2"
- Inga Ibsdotter Lilleass - "Valor Sentimental"
- Amy Madigan - "A Hora do Mal"
Melhor Roteiro
- "Uma Batalha Após A Outra"
- "Marty Supreme"
- "Pecadores"
- "Foi Apenas Um Acidente"
- "Valor Sentimental"
- "Hamnet"
Melhor Trilha Sonora
- "Frankenstein"
- "Pecadores"
- "Uma Batalha Após A Outra"
- "Sirät"
- "Hamnet"
- "F1"
Melhor Canção Original
- "Dream As One" - "Avatar: Fogo e Cinzas"
- "Golden" - "Guerreiras do K-pop"
- "I Lied To You" - "Pecadores"
- "No Place Like Home" - "Wicked: Parte 2"
- "The Girl In The Bubble" - "Wicked: Parte 2"
- "Sonhos de Trem" - "Sonhos de Trem"
Melhor Filme de Língua Não-Inglesa
- "Foi Apenas Um Acidente"
- "No Other Choice"
- "O Agente Secreto"
- "Valor Sentimental"
- "Sirat"
- "The Voice Of Hind Rajab"
Melhor Filme de Animação
- "Arco"
- "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
- "Elio"
- "Guerreiras do K-pop"
- "Little Amélie or the Character of Rain"
- "Zootopia 2"
Televisão
Melhor Série de Drama
- "A Diplomata"
- "Pitt"
- "Pluribus"
- "Ruptura"
- "Slow Horses"
- "The White Lotus"
Melhor Ator de Drama em Série de TV
- Sterling K. Brown - "Paradise"
- Diego Luna - "Andor"
- Gary Oldman - "Slow Horses"
- Mark Ruffalo - "Task"
- Adam Scott - "Ruptura"
- Noah Wyle - "The Pitt"
Melhor Atriz de Drama em Série de TV
- Kathy Bates - "Matlock"
- Britt Lower - "Ruptura"
- Helen Mirren - "Terra da Máfia"
- Bella Ramsey - "The Last Of Us"
- Keri Russell - "A Diplomata"
- Rhea Seehorn - "Pluribus"
Melhor Série de Comédia
- "Abbott Elementary"
- "O Urso"
- "Hacks"
- "Ninguém Quer"
- "Only Murders in the Building"
- "O Estúdio"
Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical
- Adam Brody - "Ninguém Quer"
- Steve Martin - "Only Murders in the Building"
- Glen Powell - "Chad Powers"
- Seth Rogen - "O Estúdio"
- Martin Short - "Only Murders in the Building"
- Jeremy Allen White - "O Urso"
Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical
- Kristen Bell - "Ninguém Quer"
- Ayo Edebiri - "O Urso"
- Selena Gomez - "Only Murders in the Building"
- Natasha Lyonne - "Poker Face"
- Jenna Ortega - "Wandinha"
- Jean Smart - "Hacks"
Melhor Filme para TV ou Série Limitada
- "Adolescência"
- "All Her Fault"
- "O Monstro em Mim"
- "Black Mirror"
- "Morrendo por Sexo"
- "A Namorada"
Melhor Ator de Filme para TV ou Série Limitada
- Jacob Elordi - "O Caminho Estreito Para os Confins do Norte"
- Paul Giamatti - "Black Mirror"
- Stephen Graham - "Adolescência"
- Charlie Hunnam - "Monster: A História de Ed Gein"
- Jude Law - "Black Rabbit"
- Matthew Rhys - "O Monstro em Mim"
Melhor Atriz de Filme para TV ou Série Limitada
- Claire Danesi - "O Monstro em Mim"
- Rashida Jones - "Black Mirror"
- Amanda Seyfried - "Long Bright River"
- Sarah Snook - "All Her Fault"
- Michelle Williams - "Morrendo por Sexo"
- Robin Wright - "A Namorada"
Melhor Ator Coadjuvante — Televisão
- Owen Cooper - "Adolescência"
- Billy Crudup - "The Morning Showe"
- Walton Goggins - "The White Lotus"
- Josan Isaac - "The White Lotus"
- Tramell Tillman - "Ruptura"
- Ashley Walters - "Adolescência"
Melhor Atriz Coadjuvante — Televisão
- Carrie Coon - "The White Lotus"
- Erin Doherty - "Adolescência"
- Hannah Einbinder - "Hacks"
- Catherine O'Hara - "O Estúdio"
- Parker Posey - "The White Lotus"
- Aimee Lou Wood - "The White Lotus"
