O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ são indicados ao Globo de Ouro; confira a lista completa

O baiano concorre na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, enquanto a produção disputa como Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

Lívia Ximenes
fonte

Wagner Moura em "O Agente Secreto" (Reprodução)

O Globo de Ouro 2026 divulgou a lista de indicados nessa segunda-feira (8) e, pelo segundo ano consecutivo, o cinema brasileiro é destaque na premiação. O ator Wagner Moura e o filme “O Agente Secreto”, estrelado pelo baiano, concorrem em três categorias. Na edição de 2025, Fernanda Torres e “Ainda Estou Aqui” representaram o Brasil na disputa.

Wagner foi indicado à categoria de Melhor Ator em Filme de Drama e concorre com Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. Enquanto isso, “O Agente Secreto” recebeu nomeações a Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Na primeira categoria, a produção disputa com "Frankenstein", "Hamnet", "Foi Apenas um Acidente", "Valor Sentimental" e “Pecadores". Já na segunda, é com “Valor Sentimental", "Foi Apenas um Acidente", "No Other Choice", "Sirat" e “A Voz de Hind Rajab".

Confira a lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2026

Filmes

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson - "Uma Batalha Após A Outra"
  • Ryan Coogler - "Pecadores"
  • Guillermo del Toro - "Frankenstein"
  • Jafas Panahi - "Foi Apenas Um Acidente"
  • Joachim Trier - "Valor Sentimental"
  • Chloé Zhao - "Hamnet"

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro - "Uma Batalha Após A Outra"
  • Jacob Elordi - "Frankenstein"
  • Paul Mescal - "Hamnet"
  • Sean Penn - "Uma Batalha Após A Outra"
  • Adam Sandler - "Jey Kelly"
  • Stellan Skarsgård - "Valor Sentimental"

Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical

  • Timothée Chalamet - "Marty Supreme"
  • George Clooney - "Jay Kelly"
  • Leonardo DiCaprio - "Uma Batalha Após A Outra"
  • Ethan Hawke - "Blue Moon"
  • Lee Byung-Hun - "No Other Choice"
  • Jesse Plemons - "Bugonia"

Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical

  • Rose Byrne - "Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"
  • Cynthia Erivo - "Wicked: Parte 2"
  • Kate Hudson - "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois"
  • Chase Infiniti - "Uma Batalha Após A Outra"
  • Amanda Seyfried - "O Testamento de Ann Lee"
  • Emma Stone - "Bugonia"

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Emily Blunt - "Coração de Lutador: The Smashing Machine"
  • Elle Fanning - "Valor Sentimental"
  • Ariana Grande - "Wicked: Partte 2"
  • Inga Ibsdotter Lilleass - "Valor Sentimental"
  • Amy Madigan - "A Hora do Mal"

Melhor Roteiro

  • "Uma Batalha Após A Outra"
  • "Marty Supreme"
  • "Pecadores"
  • "Foi Apenas Um Acidente"
  • "Valor Sentimental"
  • "Hamnet"

Melhor Trilha Sonora

  • "Frankenstein"
  • "Pecadores"
  • "Uma Batalha Após A Outra"
  • "Sirät"
  • "Hamnet"
  • "F1"

Melhor Canção Original

  • "Dream As One" - "Avatar: Fogo e Cinzas"
  • "Golden" - "Guerreiras do K-pop"
  • "I Lied To You" - "Pecadores"
  • "No Place Like Home" - "Wicked: Parte 2"
  • "The Girl In The Bubble" - "Wicked: Parte 2"
  • "Sonhos de Trem" - "Sonhos de Trem"

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

  • "Foi Apenas Um Acidente"
  • "No Other Choice"
  • "O Agente Secreto"
  • "Valor Sentimental"
  • "Sirat"
  • "The Voice Of Hind Rajab"

Melhor Filme de Animação

  • "Arco"
  • "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
  • "Elio"
  • "Guerreiras do K-pop"
  • "Little Amélie or the Character of Rain"
  • "Zootopia 2"

Televisão

Melhor Série de Drama

  • "A Diplomata"
  • "Pitt"
  • "Pluribus"
  • "Ruptura"
  • "Slow Horses"
  • "The White Lotus"

Melhor Ator de Drama em Série de TV

  • Sterling K. Brown - "Paradise"
  • Diego Luna - "Andor"
  • Gary Oldman - "Slow Horses"
  • Mark Ruffalo - "Task"
  • Adam Scott - "Ruptura"
  • Noah Wyle - "The Pitt"

Melhor Atriz de Drama em Série de TV

  • Kathy Bates - "Matlock"
  • Britt Lower - "Ruptura"
  • Helen Mirren - "Terra da Máfia"
  • Bella Ramsey - "The Last Of Us"
  • Keri Russell - "A Diplomata"
  • Rhea Seehorn - "Pluribus"

Melhor Série de Comédia

  • "Abbott Elementary"
  • "O Urso"
  • "Hacks"
  • "Ninguém Quer"
  • "Only Murders in the Building"
  • "O Estúdio"

Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical

  • Adam Brody - "Ninguém Quer"
  • Steve Martin - "Only Murders in the Building"
  • Glen Powell - "Chad Powers"
  • Seth Rogen - "O Estúdio"
  • Martin Short - "Only Murders in the Building"
  • Jeremy Allen White - "O Urso"

Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical

  • Kristen Bell - "Ninguém Quer"
  • Ayo Edebiri - "O Urso"
  • Selena Gomez - "Only Murders in the Building"
  • Natasha Lyonne - "Poker Face"
  • Jenna Ortega - "Wandinha"
  • Jean Smart - "Hacks"

Melhor Filme para TV ou Série Limitada

  • "Adolescência"
  • "All Her Fault"
  • "O Monstro em Mim"
  • "Black Mirror"
  • "Morrendo por Sexo"
  • "A Namorada"

Melhor Ator de Filme para TV ou Série Limitada

  • Jacob Elordi - "O Caminho Estreito Para os Confins do Norte"
  • Paul Giamatti - "Black Mirror"
  • Stephen Graham - "Adolescência"
  • Charlie Hunnam - "Monster: A História de Ed Gein"
  • Jude Law - "Black Rabbit"
  • Matthew Rhys - "O Monstro em Mim"

Melhor Atriz de Filme para TV ou Série Limitada

  • Claire Danesi - "O Monstro em Mim"
  • Rashida Jones - "Black Mirror"
  • Amanda Seyfried - "Long Bright River"
  • Sarah Snook - "All Her Fault"
  • Michelle Williams - "Morrendo por Sexo"
  • Robin Wright - "A Namorada"

Melhor Ator Coadjuvante — Televisão

  • Owen Cooper - "Adolescência"
  • Billy Crudup - "The Morning Showe"
  • Walton Goggins - "The White Lotus"
  • Josan Isaac - "The White Lotus"
  • Tramell Tillman - "Ruptura"
  • Ashley Walters - "Adolescência"

Melhor Atriz Coadjuvante — Televisão

  • Carrie Coon - "The White Lotus"
  • Erin Doherty - "Adolescência"
  • Hannah Einbinder - "Hacks"
  • Catherine O'Hara - "O Estúdio"
  • Parker Posey - "The White Lotus"
  • Aimee Lou Wood - "The White Lotus"

Cinema
