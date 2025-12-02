Wagner Moura é eleito Melhor Ator por crítica de Nova York

O ator brasileiro Wagner Moura foi eleito Melhor Ator pelo New York Film Critics Circle Award (NYFCC), uma das associações de críticos mais tradicionais e respeitadas dos Estados Unidos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (2), dando destaque internacional ao trabalho do artista em O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Além do prêmio de Wagner, o filme também venceu a categoria de Melhor Filme Internacional, reforçando a boa repercussão da produção brasileira no exterior. O NYFCC reúne críticos de cinema de veículos sediados em Nova York e, por iniciar a temporada de premiações, costuma influenciar o debate e o interesse da indústria.

Com a vitória, Wagner Moura se torna o primeiro ator latino a conquistar o prêmio de Melhor Ator na história da premiação. Ele interpreta Armando, protagonista de O Agente Secreto, longa que também vem recebendo elogios em festivais internacionais e críticas especializadas.

O prêmio do ano passado ficou com Adrien Brody, por O Brutalista, papel que também lhe garantiu o Oscar meses depois. A coincidência não significa regra, mas torna a vitória de Wagner ainda mais significativa no cenário global.

A consagração no NYFCC veio apenas um dia depois de Wagner Moura perder o prêmio de Melhor Ator no Gotham Awards, também realizado em Nova York. Na ocasião, ele concorria com nomes como Jessie Buckley, Jennifer Lawrence, Josh O’Connor e Amanda Seyfried. O vencedor foi Sopé Dìrísù, pelo filme nigeriano A Sombra do Meu Pai.