Globo de Ouro 2025: Fernanda Torres vence prêmio de melhor atriz de filme de drama

A atriz brasileira Fernanda Torres venceu na categoria de melhor atriz de filme de drama na premiação do Globo 2025, neste domingo (5/1). Ela concorreu pela sua interpretação no longa "Ainda estou aqui". Além de Fernanda, disputaram pelo prêmio as atrizes: Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton, (O Quarto ao Lado), e Kate Winslet (Lee). A premiação aconteceu em Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, local icônico para o entretenimento mundial.

"Ainda Estou Aqui" também concorreu ao prêmio de melhor filme em língua não inglesa, mas "Emilia Pérez" acabou levando. Baseado no livro biográfico do jornalista Marcelo Rubens Paiva, filho caçula de Eunice e Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui”, narra a vida da família Paiva. Mostrando como a mãe, Eunice, e os cinco filhos, lidam com o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, preso, torturado e morto pela ditadura militar.

Há 25 anos, Fernanda Montenegro, mãe da atriz, concorreu na mesma categoria com o filme Central do Brasil (1998), que também é de Walter Salles. Inclusive, em “Ainda estou Aqui” as duas interpretam o mesmo papel.

Os vencedores do Globo são escolhidos por 334 jornalistas de entretenimento de 85 países, o número de votantes foi ampliado nos últimos anos para abranger uma diversidade maior. O Globo de Ouro é um termômetro para o Oscar 2025. Inclusive, "Ainda Estou Aqui" segue na disputa por estatueta, o filme está na lista preliminar da categoria de melhor filme estrangeiro. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas irá divulgar a lista final no dia 17 de janeiro.