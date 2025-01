Dia de premiação! Fernanda Torres e ‘Ainda estou aqui’ concorrem ao Globo de Ouro 2025

Neste domingo (05), ocorre a cerimônia de premiação do Globo de Ouro 2025. A aposta brasileira com a indicação de Fernanda Torres na categoria de melhor atriz de filme de drama tem ganhado destaque na mídia, que aponta a artista com chances reais de ser premiada.

O Globo de Ouro 2025 será transmitido ao vivo às 22h (horário de Brasília), diretamente do Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, um local icônico para o entretenimento mundial. Os espectadores brasileiros terão a possibilidade de acompanhar a premiação por duas plataformas principais. Na TV fechada através do canal TNT, com tradução simultânea em português e análises ao vivo da especialista em séries e filmes, Aline Diniz; e nos streamings Max e Paramount+, que oferecem a opção de áudio original em inglês.

Fernanda Torres concorre pela sua interpretação no longa "Ainda estou aqui". O filme, dirigido por Walter Salles, também concorre. O longa disputa na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, aumentando as expectativas para uma noite histórica para o cinema nacional. A atriz Fernanda Torres, indicada a Melhor Atriz (Drama) por sua atuação impactante no mesmo filme, também é uma das grandes apostas brasileiras.

“A nossa possibilidade de ganhar é muito grande. O Globo de Ouro, na verdade, é um prêmio digamos mais artístico, com uma votação mais concentrada. O voto em que podemos configurar também como fator qualitativo, com pessoas ligadas ao cinema. Além de tudo, como a maior diversidade de votantes, como jornalistas e pessoas espalhadas pelo mundo todo. Então, acho que existe uma grande possibilidade sim, até porque para estar sendo feito um trabalho muito grande de marketing e divulgação, isso é muito para que os votantes consigam ver o filme e ter a possibilidade de votar nos candidatos, coisa que já não acontece com o Oscar, porque a quantidade de votantes é maior e mais setorizada pelos sindicatos dos atores, do roteirista, e outros. Acaba que o voto fica mais setorizado! Então, acho que sim, acho que existe uma grande chance do ‘Ainda estou aqui’ sair premiado do Globo de Ouro”, explica Ismaelino Pinto, jornalista, colunista de O LIBERAL, comentarista de cinema e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Associação de críticos de cinema do Pará.

Fernanda Torres disputa com Pamela Anderson, "The Last Showgirl"; Angelina Jolie, "Maria"; Nicole Kidman, "Babygirl"; Tilda Swinton, "O Quarto ao Lado"; e Kate Winslet, "Lee". Já "Ainda Estou Aqui" está concorrendo com "Tudo o que Imaginamos como Luz" (Índia); "Emilia Pérez" (França); "A Garota da Agulha" (Dinamarca); "The Seed of the Sacred Fig" (Alemanha); e "Vermiglio" (Itália).

“O grande impacto que ‘Ainda Estou Aqui’ tem no Brasil é ter levado mais de três milhões de pessoas para ver um filme brasileiro, isso também faz com que puxe esse público, já que as mesmas pessoas que foram assistir a esta obra, estão indo assistir o ‘Alto da Compadecida 2’, que também é um grande é lançamento agora dessa temporada de férias. ainda, de início de ano. A visibilidade de você ter um filme brasileiro e de uma atriz brasileira concorrendo ao Globo de Ouro faz com que isso também seja positivo para o cinema brasileiro. Nós temos uma produção de cinema muito grande, são muitos filmes produzidos no Brasil, de diversas áreas e vertentes, por isso que a gente vê a quantidade de festivais de cinema mostrando obras inéditas e grandes produções. Ou seja, tem visibilidade que nós podemos ter com Fernanda Torres saindo premiada, que é um, é um resultado positivo para o cinema brasileiro porque eu acho que o público brasileiro precisa conhecer o cinema brasileiro, precisa ver o filme brasileiro” avalia Ismaelino Pinto.

Os vencedores do Globo são escolhidos por 334 jornalistas de entretenimento de 85 países, o número de votantes foi ampliado nos últimos anos para abranger uma diversidade maior.

Como citado pelo colunista, o Globo de é um termômetro para o Oscar 2025. Inclusive, "Ainda Estou Aqui" segue na disputa por estatueta, o filme está na lista preliminar da categoria de melhor filme estrangeiro.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas irá divulgar a lista final no dia 17 de janeiro.