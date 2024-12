Fernanda Montenegro celebra indicação da filha ao Globo de Ouro: ‘Estou comovida’

A atriz Fernanda Montenegro utilizou suas redes sociais, nesta segunda-feira (09/12), para expressar emoção pela indicação de sua filha, Fernanda Torres, ao Globo de Ouro 2024 na categoria de Melhor Atriz pelo filme ‘Ainda Estou Aqui’. A trama é inspirada na história real de Eunice Paiva, mãe de Marcelo Paiva, que passou quatro décadas buscando a verdade sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens, interpretado por Selton Mello.

[[(standard.Article) ‘Ainda estou Aqui” e Fernanda Torres recebem indicações ao Globo de Ouro ]]

Na produção, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres compartilham o papel de Eunice, interpretando a personagem em diferentes fases da vida. A indicação de Torres ocorre 25 anos após Montenegro concorrer na mesma categoria com o longa-metragem ‘Central do Brasil’.

“Fernanda Torres tem um trabalho extraordinário, tem que ser reconhecido. Fico muito comovida pela indicação da minha filha ao Golden Globes”, escreveu Montenegro nos Stories de seu Instagram, evidenciando o orgulho pela conquista da filha.

Mais cedo, Torres também compartilhou a alegria com os fãs. “Gente, fui nomeada ao Golden Globes, estou aqui em Londres, hoje tem sessão aqui, está uma loucura. Inacreditável”, disse.

Ela ainda destacou a conexão especial da premiação com a família. “Eu e Walter, 25 anos depois dele com minha mãe, realmente, a vida presta”, completou, referindo-se ao diretor Walter Salles, responsável por Central do Brasil.