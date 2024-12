“Ainda Estou Aqui” será o primeiro filme nacional indicado em premiação na Espanha; veja

Indicado nesta quarta-feira (18) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha aos Prêmios Goya, “Ainda Estou Aqui” segue em sua trajetória de sucesso mundial e agora concorre a maior premiação do cinema espanhol. Com a direção de Walter Salles, o longa está no páreo para ser reconhecido como “Melhor Filme Ibero-Americano” e é o primeiro filme brasileiro indicado na categoria, sendo um marco na história do cinema nacional.

Além disso, um outro importante reconhecimento aconteceu nesta quinta-feira (19), a Associação Paulista de Críticos de Arte irá premiar pela primeira vez a categoria cinema e indicou o longa ao Prêmio APCA. A associação indicava apenas para as categorias de teatro e TV, mas esse ano, em sua primeira indicação para o cinema, o filme “Ainda Estou Aqui” fará parte da premiação.

Detentor do recorde de bilheteria pós-pandemia, “Ainda Estou Aqui” levou cerca de 2,7 milhões de pessoas aos cinemas nacionais, e é aclamado pela crítica mundial. Em um momento importante para a Globo, que comemora o seu centenário e os dez anos do Globoplay, o filme alcançou um novo lugar na corrida pelo Oscar ao ser selecionado, entre 85 títulos, para a shortlist, que é uma seleção preliminar de candidatos em algumas categorias específicas do Oscar.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme aborda a história de sua família, Fernanda Torres interpreta o papel de sua mãe, Eunice, que passou anos em busca de seu marido, Rubens Paiva, desaparecido durante a Ditadura Militar. Fernanda Montenegro, Selton Mello, Antônio Saboia, Maeve Jinking, Humberto Carrão, Dan Stulbach e Marjorie Estiano fazem parte do elenco do longa de sucesso.

Em uma coprodução entre Brasil e França, “Ainda Estou Aqui” é o primeiro filme Original Globoplay. O longa foi produzido por VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, em coprodução com Globoplay, ARTE France e Conspiração, e a sua distribuição no Brasil foi feita pela Sony Pictures.

No próximo dia 8 de fevereiro, em Granada, na Espanha, acontece a 39ª Edição dos Prêmios Goya. Já no dia 13 de janeiro, em São Paulo, ocorre a cerimônia de premiação do APCA.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)