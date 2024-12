'Ainda Estou Aqui' se torna o filme brasileiro de maior bilheteria pós-pandemia

Com grandes chances de ser indicado ao Oscar 2025, o filme estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello conquistou definitivamente o coração do público brasileiro. Na quarta semana de exibição, “Ainda Estou Aqui” se tornou o filme brasileiro de maior bilheteria no período pós-pandemia da Covid-19.

VEJA MAIS

Dirigido por Walter Salles, o drama “Ainda Estou Aqui” já faturou R$ 47,6 milhões de bilheteria e alcançou 2,2 milhões de espectadores, de acordo com a Filme B. O recorde era da comédia “Minha Irmã e Eu” (2023), estrelada por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, que arrecadou R$ 43,6 milhões e levou 2,2 milhões de pessoas ao cinema, segundo dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Além de liderar a bilheteria no setor nacional, o longa “Ainda Estou Aqui” ganhou contra blockbusters hollywoodianos. Na quarta semana de exibição, de quinta-feira (28) a domingo (1), o filme brasileiro faturou R$ 5,8 milhões de bilheteria, a segunda maior no Brasil, perdendo apenas para “Moana 2” da Disney — a estreia da semana — que arrecadou R$ 45,7 milhões.

O filme com Fernanda Torres ficou na frente de “Gladiador 2”, uma das maiores franquias de Hollywood, que registrou R$ 4,5 milhões de renda, e de “Wicked”, musical estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, que arrecadou R$ 4,1 milhões. Os dados são da Filme B.

Com esses números, o longa “Ainda Estou Aqui” assume o posto de nona maior bilheteria nos cinemas do Brasil em 2024, de acordo com dados da Filme B referentes até 1 de dezembro de 2024. A produção brasileira fica abaixo de obras como “Divertida Mente 2”, filme que mais faturou nos cinemas brasileiros, com R$ 444 milhões em ingressos vendidos, além de “Deadpool & Wolverine”, “Meu Malvado Favorito 4", “É Assim Que Acaba”, “Planeta dos Macacos: O Reinado”, “Venom: A Última Rodada”, “Aquaman 2 - O Reino Perdido” e “A Forja: O Poder da Transformação”.

No Oscar, “Ainda Estou Aqui” é um dos filmes favoritos na categoria de Melhor Filme Internacional, de acordo com a Variety. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgará uma pré-lista com os 15 longas mais votados de Melhor Filme Internacional em 17 de dezembro. A lista oficial das categorias será divulgada no dia 17 de janeiro. A cerimônia ocorrerá em 2 de março de 2025.

Sinopse do Filme

Adaptado do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" mostra como a vida de Eunice Paiva é impactada após o sequestro do seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. Em sua fase mais nova, Eunice é interpretada por Fernanda Torres, enquanto Fernanda Montenegro – mãe de Fernanda Torres – interpreta a versão mais velha da personagem.